Genelkurmay çatı davası

YAŞ toplantılarından önce buna benzer toplantıların gerçekleştirildiğini öne süren Duygulu, toplantının bitmesinden sonra görev yerine geçtiğini anlattı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe mesajlarının, bağlı birliklere çekilmesini sağlamakla suçlandığını beyan eden Duygulu, 15 Temmuz akşamı sanık Turhan'ın kendisine içeriğini bilmediği mesajları bağlı birliklere çekilmesi için verdiğini, mesajları göndermek için gittiği muharebe merkezinin kapalı olması üzerine mesajları çekemediğini iddia etti.

Söz konusu mesajların başka bir kanal ile çekildiğini ve mesajların çekildiği saatlerde muharebe merkezinde olduğunun kamera kayıtları bulunduğunu açıklayan Duygulu, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savundu.

- 15 Temmuz'da ateş eden kimseyi görmemiş

Sanık eski Astsubay Fatih Yanıkkaya, darbe girişiminden önce Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olduğunu, 15 Temmuz akşamı amiri olan Murat Korkmaz'ın tatbikatın başladığını söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na çağırdığını anlattı.

Yanıkkaya, alaya gittiğinde Korkmaz'ın tatbikat olmadığını, Genelkurmay'a terör saldırısı olabileceğini belirterek, buraya takviyeye gideceklerini söylediğini iddia etti.

Kendisine verilen emrin konusunun suç teşkil etmediğini, darbeye yönelik bir emir almadığını vurgulayan Yanıkkaya, suç işleme kastının bulunmadığını savundu.