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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan eski kurmay binbaşı Mustafa Duygulu, olay günü, 15 Temmuz 2016'dan kısa süre sonra yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura'ya (YAŞ) ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldığını aktardı.

İddianamede, söz konusu toplantının darbe planlaması amaçlı yapıldığı ve yurtta sulh konseyi üyelerinden eski kurmay albay Cemil Turhan'ın toplantı salonuna gelerek harekatın başladığını söylemesi üzerine toplantının bitirildiğinin iddia edildiğini söyleyen Duygulu, toplantının YAŞ'a hazırlık amaçlı yapıldığını öne sürdü.

YAŞ toplantılarından önce buna benzer toplantıların gerçekleştirildiğini öne süren Duygulu, toplantının bitmesinden sonra görev yerine geçtiğini anlattı.

Darbe mesajlarının, bağlı birliklere çekilmesini sağlamakla suçlandığını beyan eden Duygulu, 15 Temmuz akşamı sanık Turhan'ın kendisine içeriğini bilmediği mesajları bağlı birliklere çekilmesi için verdiğini, mesajları göndermek için gittiği muharebe merkezinin kapalı olması üzerine mesajları çekemediğini iddia etti.

Söz konusu mesajların başka bir kanal ile çekildiğini ve mesajların çekildiği saatlerde muharebe merkezinde olduğunun kamera kayıtları bulunduğunu açıklayan Duygulu, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savundu.

- 15 Temmuz'da ateş eden kimseyi görmemiş

Sanık eski Astsubay Fatih Yanıkkaya, darbe girişiminden önce Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olduğunu, 15 Temmuz akşamı amiri olan Murat Korkmaz'ın tatbikatın başladığını söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na çağırdığını anlattı.

Yanıkkaya, alaya gittiğinde Korkmaz'ın tatbikat olmadığını, Genelkurmay'a terör saldırısı olabileceğini belirterek, buraya takviyeye gideceklerini söylediğini iddia etti.

Kendisine verilen emrin konusunun suç teşkil etmediğini, darbeye yönelik bir emir almadığını vurgulayan Yanıkkaya, suç işleme kastının bulunmadığını savundu.

Yanıkkaya, Muhafız Alayı'ndan sonra Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine doğru yola çıktıklarını aktararak, burada kendilerini bir subayın karşıladığını, çevre emniyeti almaları emri üzerine beklemeye başladığını dile getirdi.

Yaşanan olayların darbe girişimi olduğunu sabah saatlerinde öğrendiğini öne süren Yanıkkaya, gece boyunca kimseye ateş etmediğini, başka birine ateş eden kimseyi de görmediğini iddia etti.

FETÖ üyesi de olmadığını beyan eden Yanıkkaya, beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

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