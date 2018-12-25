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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli astsubay Turgay Perişan, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Silopi'de görev yaptığını, 13 Temmuz'da sağlık raporu almak ve bir tatbikata katılmak üzere Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

Sağlık raporuyla uğraşırken albay Murat Korkmaz'ın arayıp tatbikata katılmasını söylediğini anlatan Perişan, 15 Temmuz akşamı tatbikat maksadıyla Muhafız Alayı'na gittiğini belirtti.

Perişan, tatbikatın iptal olduğunu ve Genelkurmay'a emniyet maksadıyla gidileceğini öğrendiğini belirterek giderken yolun polislerce kapatıldığını gördüğünü, kendilerine ateş açan bir polis tarafından elinden, yanındaki Fatih Sarımehmet'in de bacağından yaralandığını ifade etti.

Açılan ateş üzerine bulundukları araçla İnönü Bulvarı'ndan Eskişehir yönüne ters yoldan girdiklerini ve Genelkurmay'a geçtiklerini anlatan Perişan, burada revire gittiğini dile getirdi.

Hastaneye gitmek üzere beklerken tank personeli olduğunu öğrendikleri askerlerin de oraya getirildiğini bildiren Perişan, revirden çıktığını ve dışarıdan silah sesleri ile slogan geldiğini duyduğunu anlattı.

Perişan, TÜİK bölgesinde kimliklerini göstererek gelen biri polis iki kişi ile konuştuğunu, onların haberlerden bahsettiğini ifade ederek kendisinin de Genelkurmay'ı IŞİD ve benzeri saldırılara karşı korumak için orada bulunduğunu söylediğini kaydetti.

Terörist olmadığını savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Perişan'ın, esasa ilişkin savunmasına öğle arasından sonra devam edilecek.

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