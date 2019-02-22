Genelkurmay çatı davası

Böyle bir durumda personel başkanı olmasının anlamının kalmadığını savunan Talu, rütbesi ve personel başkanlığı görevinde bulunması sebebiyle yapılan bütün suçlamaların mesnetsiz olduğunu iddia ederek suçlamaları reddettiğini bildirdi.

FETÖ/PDY ya da başka bir tarikat, cemaat veya illegal yapılanmayla kendisinin ve aile bireylerinin ilgisinin olmadığını iddia eden Talu, 2015-2016'da personel başkanı olduğu yıllada FETÖ ile etkin mücadele yürütüldüğünü savundu.

Talu, 2015'teki Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) bu örgüte yönelik ilk ciddi tedbirlerin alındığı ve uygulandığı şura olduğunu ileri sürerek, "2016 şurasına yönelik olarak yapılan çalışmalar, bu darbenin fitilini ateşleyen olaylar zincirindeki en önemli halkalardandır." dedi.

2016 yılı YAŞ toplantısına yönelik çalışmasının bir benzerinin olmadığını, bunun FETÖ'ye yönelik TSK tarihindeki en detaylı ve ciddi çalışma olduğunu iddia eden Talu, "Kimse benim FETÖ/PDY ile mücadele etmediğimi söyleyemez." diye konuştu.

Talu, 15 Temmuz'da yaşadıklarını mahkeme huzurunda daha önce yaptığı savunmasında anlattığını ifade ederek, darbe ve darbeci grupla hiçbir alakası olmadığını savundu.

Darbe girişiminin bir an önce bastırılmasıyla ilgili çeşitli görüşmeler yaptığını ve bunun HTS kayıtlarıyla da ortada olduğunu iddia eden Talu, Genelkurmay Başkanı'nın emirleri doğrultusunda darbecilerle görüşüp onların çatışmadan polise teslim olmalarını sağladığını öne sürdü.