Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, Genelkurmay Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli eski binbaşı Ahmet İlhan Ayşan esasa ilişkin savunma yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığına telefonsuz gittiğini anlatan Ayşan, "Rutinim olan Genelkurmay'a, sistem arızalarını çözmek için giriş yaptım. Cep telefonsuz nasıl emir alabilirim devleti yıkmaya yönelik?" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı günün erken saatlerinde akademik çalışmalar yaptığını öne süren Ayşan, "15 Temmuz benim için normal bir gündü. Hacettepe Üniversitesinde siber güvenlik sistemleri üzerine çalıştığım tezimle ilgili çalışmalarda bulunuyordum. O gün proje elemanlarıyla proje çalışması yaptık." beyanında bulundu.

Duruşmaya yarın sanık Ayşan'ın savunmasıyla devam edilmek üzere ara verildi.

