- (geniş haber) ÇAVUŞOĞLU, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Türkiye her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Hem Gürcistan'ın hem Azerbaycan'ın yaşadığı sorunların barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle de iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu sözlerine Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. Çavuşoğlu, “Bugün 3'lü toplantılarımızda ve 2'li görüşmelerimizde hem ikili ilişkilerimizi hem de 3'lü bir şekilde iş birliğimizi konuştuk. En son Bakü'deki 3'lü toplantımızdan sonra TANAP'ın açılışını yaptık. Şimdi Trans Adriyatik Boru Hattı'nın açılmasıyla birlikte o bölgeden gelecek gazı Avrupa ülkelerine de ulaştırmış olacağız. Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu sadece 3 ülkeyi birbirine bağlamıyor. Açıldığı günden bu yana hem ticari olarak hem de beşeri olarak önemli bir katkısını görüyoruz. Bakü-Tiflis- Kars projesi esasen Kuşak ve Yol Projesi'ne entegre edilerek modern İpek Yolu Projesi'nin çok önemli bir ayağı olacaktır" dedi.

PARLAMENTOLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu toplantıda ulaştırma ve enerjiyle ilgili alanlarda iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğinin de konuşulduğunu belirterek, “Yarın İran'la 3'lü toplantımızı yapacağız. 4'lü toplantı Gürcistan'da gerçekleşecek. Ekonomik iş birliğimizin yanında diğer alanlarda iş birliğimizi nasıl güçlendirebiliriz? Örneğin, parlamentolar arası iş birliği. Karşılıklı ziyaretler ve uluslararası platformda parlamenter heyetlerimizin iş birliği çok önemli. Birbirimizi desteklememiz lazım. Diğer taraftan turizm, kültür ve diğer alanlardaki iş birliğimizi de görüştük. Elmar'ın teklifi üzerine ekonomi , ulaştırma, enerjinin dışındaki beşeri alandaki iş birliğimiz konusunda hangi adımları atarız önümüzdeki günlerde kıdemli memurlarımız bir araya gelerek bunları konuşacaklar" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN'IN SINIR BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEKTEDİR"

“Elbette her toplantıda olduğu gibi Gürcistan'ın Avrupa Atlantik Örgütleri'ne entegrasyonunu destekliyoruz. Gürcistan'ın NATO üyeliğine de en güçlü desteği veren NATO üyesiyiz" diyen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde kardeş Azerbaycan'a da uluslararası platformda, her alanda destek veriyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde oylamada EXPO'ya da ev sahipliği yapmayı hak ederler. Türkiye her şartta Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Hem Gürcistan'ın hem Azerbaycan'ın yaşadığı sorunların da barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için her iki ülkeyle de iş birliğimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.