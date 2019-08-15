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(geniş haber) Topkapı Pazartekke'de kaza: 1'i çocuk 7 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:33 | Son Güncelleme

TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, (DHA) - TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.

Kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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