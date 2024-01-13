Genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndüren yöntem! Yenisini almaya gerek kalmıyor

Saçlarımızı toplamamıza yarayan lastik tokalar sık kullanıldığında genişleyip eski işlevini kaybedebiliyor. Her evde bulunan tek bir malzeme ile lastik tokaları eski haline çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? İhtiyacınız olan tek şey bir kap dolusu sıcak su. İşte genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndürme yöntemi...

GENİŞLEMİŞ LASTİK TOKALAR İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNÜYOR

Bu işlem için gerekli malzemeler geniş bir kap ve yeteri kadar sıcak su.

Genişlemiş lastikleri sıcak suyun içerisine atın.

Lastik tokalarınız saniyeler içinde çekilecek ve eski haline dönecektir.



