KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndüren yöntem! Yenisini almaya gerek kalmıyor

    Genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndüren yöntem! Yenisini almaya gerek kalmıyor

    13.01.2024 10:35 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız lastik tokalar zaman içinde genişleyebiliyor. Saçlarımızı sıkı bir şekilde toplamamıza yardımcı olan lastik tokalar kullanıldıkça deforme olarak ilk halinden daha geniş bir hale geliyor. Genişlemiş lastiklerle saç toplamak bir hayli zor oluyor. Lastik tokaları evde tek malzeme ile ilk günkü haline döndürmek mümkün. Eğer siz de aynı durumu yaşıyorsanız bu pratik lastik daraltma yöntemini hemen denemelisiniz.

    Genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndüren yöntem! Yenisini almaya gerek kalmıyor

    Saçlarımızı toplamamıza yarayan lastik tokalar sık kullanıldığında genişleyip eski işlevini kaybedebiliyor. Her evde bulunan tek bir malzeme ile lastik tokaları eski haline çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? İhtiyacınız olan tek şey bir kap dolusu sıcak su. İşte genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndürme yöntemi...

    GENİŞLEMİŞ LASTİK TOKALAR İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNÜYOR

    Bu işlem için gerekli malzemeler geniş bir kap ve yeteri kadar sıcak su.

    Genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndüren yöntem! Yenisini almaya gerek kalmıyor

    Genişlemiş lastikleri sıcak suyun içerisine atın.

    Genişlemiş lastik tokaları saniyeler içinde eski haline döndüren yöntem! Yenisini almaya gerek kalmıyor

    Lastik tokalarınız saniyeler içinde çekilecek ve eski haline dönecektir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cildi hızla yaşlandırıyor! Bu yiyeceklerden uzak durunCildi hızla yaşlandırıyor! Bu yiyeceklerden uzak durun
    İnsanların sizi gizlice kıskandığını gösteren 5 işaretİnsanların sizi gizlice kıskandığını gösteren 5 işaret
    Tıkanmış lavaboyu saniyeler içinde açan etkili yöntemTıkanmış lavaboyu saniyeler içinde açan etkili yöntem
    Anahtar Kelimeler:
    geniş saç toka
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

    Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.