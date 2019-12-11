Genital estetikte PRP ve dolgu kullanımı nasıl yapılıyor?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, genital estetikte prp ve dolgu kullanımı hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı. Plazma içerisinde yer alan pıhtılaşma hücreleri olan plateletler enjektör ile alınır. Bu şekilde elde edilerek hazırlanan içeriğe PRP adı verilir.

Günümüzde birçok alanda kullanılan PRP’nin kullanım alanlarından bir tanesi de genital bölgedir. Bu uygulamanın amacı genital bölgede damarlanma arttırılır. Bu şekilde hem cinsel ilişkiden haz alma hem de his alma duygusu artar. Ayrıca hafif miktardaki idrar kaçırmaların da bu şekilde önüne geçilebilir.

DIŞ GENİTAL BÖLGEDE PRP

PRP hem dış genital bölgede hem de iç genital bölgede kullanılabilir. Dış genital bölgede PRP uygulamasının önemli avantajları bulunur. Ayrıca içeriği kişinin kendi kanı ile hazırlandığı için herhangi bir alerjiye de denek olmaz.

PRP uygulaması dış genital bölgede gerçekleştirildiğinde bölgenin renginde açılma ve doğal görünüm elde edilir. Ayrıca bölgedeki cilt üzerinde sıkılaşma meydana gelir. Bölgede binlerce sinir ucunun bulunduğu klitorisin hassasiyetinde de artış görülür.