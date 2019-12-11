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Genital estetikte PRP ve dolgu kullanımı nasıl yapılıyor?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda PRP uygulamasının kullanım alanları giderek artırır. PRP, kol veya elde bulunan toplardamardan kan alınarak hazırlanır. Bu kan santrifüj cihazında yüksek hızla döndürülerek alyuvarlar ile plazma birbirinden ayrılır.

Genital estetikte PRP ve dolgu kullanımı nasıl yapılıyor?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı Op. Dr. Burcu Çetinkaya, genital estetikte prp ve dolgu kullanımı hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı. Plazma içerisinde yer alan pıhtılaşma hücreleri olan plateletler enjektör ile alınır. Bu şekilde elde edilerek hazırlanan içeriğe PRP adı verilir.

Günümüzde birçok alanda kullanılan PRP’nin kullanım alanlarından bir tanesi de genital bölgedir. Bu uygulamanın amacı genital bölgede damarlanma arttırılır. Bu şekilde hem cinsel ilişkiden haz alma hem de his alma duygusu artar. Ayrıca hafif miktardaki idrar kaçırmaların da bu şekilde önüne geçilebilir.

DIŞ GENİTAL BÖLGEDE PRP

PRP hem dış genital bölgede hem de iç genital bölgede kullanılabilir. Dış genital bölgede PRP uygulamasının önemli avantajları bulunur. Ayrıca içeriği kişinin kendi kanı ile hazırlandığı için herhangi bir alerjiye de denek olmaz.

PRP uygulaması dış genital bölgede gerçekleştirildiğinde bölgenin renginde açılma ve doğal görünüm elde edilir. Ayrıca bölgedeki cilt üzerinde sıkılaşma meydana gelir. Bölgede binlerce sinir ucunun bulunduğu klitorisin hassasiyetinde de artış görülür.

Hafif idrar kaçırmadan yakınan kişilerde ise idrar deliği çevresine yapılan PRP uygulaması ile bu durum tedavi edilebilmektedir. Ayrıca vajinal kuruluktan şikayetçi olan kişilerde de bu durum PRP uygulaması sayesinde giderilir.

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VAJİNAL BÖLGEDE PRP

PRP uygulaması dış genital bölgeye yapılabildiği gibi aynı zamanda vajinal bölgede de gerçekleştirilebilir. Özellikle aşırı kilo değişimine, çoklu doğum ya da zorlu doğum nedeniyle vajina sıkılığını sağlayan kaslarda gevşeme ve genişleme meydana gelir.

PRP uygulamasının sıkılaştırıcı özelliği sayesinde vajinal bölgeye uygulandığında bu bölgede sıkılaşma elde edilir. PRP uygulamasının bu etkisi büyüme faktörlerini ve kök hücrelerini harekete geçirme özelliği ile ortaya çıkar.

Uygulama yaklaşık olarak 5 ile 10 dakika içerisinde gerçekleştirilir. Ayrıca uygulama esnasında herhangi bir şekilde anestezi uygulamasına gerek duyulmaz. Uygulama sonrasında herhangi bir iyileşme süreci olmadığı için birçok kişi tarafından sıkça tercih edilir. Hastalar uygulama sonrasında gündelik hayatlarına hemen dönebilir.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Danışmanı
Op. Dr. Burcu Çetinkaya

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