Genital siğil nedir, genital siğiller nasıl tedavi edilir?

Genital bölgede görülen ve cinsel yolla bulaşan virüslerin en yaygın olanıdır.
HPV (Human Papilloma Virüs) olarak bilinen virüsün, vücuda enfekte olmasıyla
genital siğiller ortaya çıkar. Genel olarak bulaş şekli cinsel ilişkidir. Cinsel
hayatında aktif olan her kadın ve erkekte genital siğil görülebilir.
HPV ile enfekte olan kişilere cinsel temasta bulunduğunda direkt bulaşır.
Genital bölge ve makat çevresinde egzama, tahriş, uzun süreli vajinal akıntı ve
çatlaklar var ise virüsün cilde girişi kolaylaşmaktadır.
Genital Siğillerinin Belirtileri Nelerdir?
Genital siğiller, derinin üzerinde pembe-kahverengi; ciltten kabarık, küçük, yassı
hatta birden çok olduklarında karnabahar görünümünde olabilir. Siğil nemli bir
bölgede ise beyazımsı bir renkte olabilir. Birçok hasta, genital siğili et beniyle
karıştırabilir. Siğil anal bölgedeyse defekasyon sırasında ağrı, kanama ve kaşıntı
gibi belirtiler de görülmektedir.
Genital siğil tanısı konulduktan hemen sonra en kısa sürede tedaviye
başlanılmalıdır. Eğer tedavi ertelenirse genital siğiller hızla yayılabilirler ve
kadınlar için rahim ağzı kanseri riski taşıdıkları için önemlidirler.
Elektrokoterizasyon-Elektrokoagülasyon yöntemi ile genital siğillerin
yakılması
En sık kullanılan ve en geçerli tedavi yöntemlerinden biri sayılan
elektrokoterizasyon yöntemi siğillerin yakılması işlemidir. Siğillerin elektrik
akımı ile yakılması işlemidir. İşlem öncesi bölge lokal anestezi ile uyuşturulur.
Lazer ile genital siğillerin yakılması
Genital siğil tedavisinde son zamanlarda en sık kullanılan tedavi yöntemlerinin
başında lazer tedavisi gelmektedir. Her bir siğil tek tek lazer ışığıyla, çevre
dokulara zarar vermeden buharlaştırılarak yok edilmektedir. Lokal anestezi
altında ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Tedavi çok kısa bir süre içerisinde
gerçekleşir.
Kriyoterapi-dondurma yöntemi ile genital siğillerin tedavisi
Genital siğillerin tedavisinde kriyoterapi- likit nitrojen ile dondurma yöntemi;
daha ağrısız, lokal anestezi gerektirmeyen tedavi yöntemdir. Dondurma
yöntemi kullanımı kolaydır ancak başarı oranı lazer tedavisine göre daha
düşüktür.
Kremlerle genital bölge siğillerinin tedavisi
Genital siğil tedavisinde kullanılan kremler, kimyasal olarak siğili yakarak tedavi
sağlar. Etraf dokuya değdirilmeden sadece siğillerin üzerine sürülmesi çok
önemlidir aksi takdirde dokuyu tahriş edebilirler.
Kimyasal destrüksiyon ile genital siğillerin tedavisi
Kimyasal destrüksiyon amacıyla biklorasetik asit, triklorasetik asit, podofilin ve
podofilotoksin gibi kimyasal yakıcı asitler kullanılır. Bu maddeler oldukça
etkilidir ve sağlıklı ciltte de çok ciddi oranda tahriş (iritasyon) etkisine sahip
maddelerdir. Ancak doktor kontrolünde kullanılması gerekir.
Sistemik sentetik A vitamini ile genital siğillerin tedavisi
Hastalığı ilerlemiş ve tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş ağır
hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.
HPV enfeksiyonlarında erken tedaviye başlamak çok önemlidir. Hastalığın çok
hızlı yayılması nedeniyle erken tedavi uygulamak hasta açısından siğillerin
ilerlemesini önler. Tedavide immunoterapi çok faydalıdır. Hastanın bağışıklık
sistemini güçlendirmesi, sağlıklı beslenmesi HPV tedavisinde çok önemlidir.
Genital siğiller yakıldıktan sonra cinsel ilişki
Genital siğil tedavi sürecinde hastalara cinsel perhiz önerilir. Tedavi bittikten 5-
15 gün sonrasında yara iyileşmesi tamamlanınca cinsel ilişkiye girilebilir. Ancak
kişilerin tedavi sonrası dönemlerinde dahi cinsel partnerine bulaştırma riski
bulunur. Partner sayısı fazla olan kişiler için HPV enfeksiyonu bulaştırma riski
çok daha yüksektir. Ayrıca genital siğiller eşlerle birlikte tedavi edilmelidir. Aksi
takdirde birbirlerine bulaştırmaya devam edebilirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum