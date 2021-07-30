Genital siğil nedir, genital siğiller nasıl tedavi edilir?

Genital bölgede görülen ve cinsel yolla bulaşan virüslerin en yaygın olanıdır.

HPV (Human Papilloma Virüs) olarak bilinen virüsün, vücuda enfekte olmasıyla

genital siğiller ortaya çıkar. Genel olarak bulaş şekli cinsel ilişkidir. Cinsel

hayatında aktif olan her kadın ve erkekte genital siğil görülebilir.

GENİTAL HPV NASIL BULAŞIR?

HPV ile enfekte olan kişilere cinsel temasta bulunduğunda direkt bulaşır.

Genital bölge ve makat çevresinde egzama, tahriş, uzun süreli vajinal akıntı ve

çatlaklar var ise virüsün cilde girişi kolaylaşmaktadır.

Genital Siğillerinin Belirtileri Nelerdir?

Genital siğiller, derinin üzerinde pembe-kahverengi; ciltten kabarık, küçük, yassı

hatta birden çok olduklarında karnabahar görünümünde olabilir. Siğil nemli bir

bölgede ise beyazımsı bir renkte olabilir. Birçok hasta, genital siğili et beniyle

karıştırabilir. Siğil anal bölgedeyse defekasyon sırasında ağrı, kanama ve kaşıntı

gibi belirtiler de görülmektedir.

GENİTAL SİĞİL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Genital siğil tanısı konulduktan hemen sonra en kısa sürede tedaviye

başlanılmalıdır. Eğer tedavi ertelenirse genital siğiller hızla yayılabilirler ve

kadınlar için rahim ağzı kanseri riski taşıdıkları için önemlidirler.

Elektrokoterizasyon-Elektrokoagülasyon yöntemi ile genital siğillerin

yakılması

En sık kullanılan ve en geçerli tedavi yöntemlerinden biri sayılan

elektrokoterizasyon yöntemi siğillerin yakılması işlemidir. Siğillerin elektrik

akımı ile yakılması işlemidir. İşlem öncesi bölge lokal anestezi ile uyuşturulur.

Lazer ile genital siğillerin yakılması

Genital siğil tedavisinde son zamanlarda en sık kullanılan tedavi yöntemlerinin

başında lazer tedavisi gelmektedir. Her bir siğil tek tek lazer ışığıyla, çevre

dokulara zarar vermeden buharlaştırılarak yok edilmektedir. Lokal anestezi

altında ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. Tedavi çok kısa bir süre içerisinde

gerçekleşir.

Kriyoterapi-dondurma yöntemi ile genital siğillerin tedavisi

Genital siğillerin tedavisinde kriyoterapi- likit nitrojen ile dondurma yöntemi;

daha ağrısız, lokal anestezi gerektirmeyen tedavi yöntemdir. Dondurma

yöntemi kullanımı kolaydır ancak başarı oranı lazer tedavisine göre daha

düşüktür.

Kremlerle genital bölge siğillerinin tedavisi

Genital siğil tedavisinde kullanılan kremler, kimyasal olarak siğili yakarak tedavi

sağlar. Etraf dokuya değdirilmeden sadece siğillerin üzerine sürülmesi çok

önemlidir aksi takdirde dokuyu tahriş edebilirler.

Kimyasal destrüksiyon ile genital siğillerin tedavisi

Kimyasal destrüksiyon amacıyla biklorasetik asit, triklorasetik asit, podofilin ve

podofilotoksin gibi kimyasal yakıcı asitler kullanılır. Bu maddeler oldukça

etkilidir ve sağlıklı ciltte de çok ciddi oranda tahriş (iritasyon) etkisine sahip

maddelerdir. Ancak doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

Sistemik sentetik A vitamini ile genital siğillerin tedavisi

Hastalığı ilerlemiş ve tedavi edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş ağır

hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

HPV enfeksiyonlarında erken tedaviye başlamak çok önemlidir. Hastalığın çok

hızlı yayılması nedeniyle erken tedavi uygulamak hasta açısından siğillerin

ilerlemesini önler. Tedavide immunoterapi çok faydalıdır. Hastanın bağışıklık

sistemini güçlendirmesi, sağlıklı beslenmesi HPV tedavisinde çok önemlidir.

Genital siğiller yakıldıktan sonra cinsel ilişki

Genital siğil tedavi sürecinde hastalara cinsel perhiz önerilir. Tedavi bittikten 5-

15 gün sonrasında yara iyileşmesi tamamlanınca cinsel ilişkiye girilebilir. Ancak

kişilerin tedavi sonrası dönemlerinde dahi cinsel partnerine bulaştırma riski

bulunur. Partner sayısı fazla olan kişiler için HPV enfeksiyonu bulaştırma riski

çok daha yüksektir. Ayrıca genital siğiller eşlerle birlikte tedavi edilmelidir. Aksi

takdirde birbirlerine bulaştırmaya devam edebilirler.

