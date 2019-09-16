Genital siğili önemseyin! Egzama, tahriş, akıntı varsa mutlaka cinsel partnerinize söyleyin

Cinsel yönden aktif olan herkesin, hayatlarının bir bölümünde genital siğile sebep olan HPV virüsü ile karşılaşma olasılığı bulunuyor. 200’den fazla türü bulunan HPV virüsü rahim ağzı kanserinden, penis, dil ve bademcik kanserine dek birçok kansere yol açabiliyor. Öte yandan HVP virüsü kaynaklı hastalıkların çoğunun önüne HPV aşısıyla geçilebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Emrah Yakut, genital siğiller, tedavi yöntemleri ve HPV aşısı ile ilgili bilgi verdi: HPV VİRÜSÜNÜN 200'DEN FAZLA FARKLI TİPİ VAR Genital siğil, insan papilloma viruse (HPV) bağlı olarak ortaya çıkan ve cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. 200’den fazla farklı tipi bulunan bu virüsün yaklaşık 40 tipi genital siğile neden olurken, 15 tipi de kadında rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirilmektedir. Daha önce erkekler üzerinde pek etkisi olmadığı düşünülen genital siğilin seyrek de olsa erkeklerde larenks, penis ve anüste kansere neden olduğu artık bilinmektedir. GENİTAL SİĞİLİNİZ VARSA CİNSEL PARTNERİNİZE BİLDİRİN

Cinsel olarak aktif kadın ve erkeklerin yüzde 50 ila 80’i hayatlarının bir döneminde genital HPV enfeksiyonu ile tanışmaktadır. Genital siğil ile enfekte olanlarda virüs ikinci yılda genellikle bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılmaktadır. HPV virüsü deriden deriye direkt temas yoluyla bulaşırken, bu bulaşmaların büyük bir kısmı cinsel yolla gerçekleşmektedir. Tek bir cinsel temasla enfeksiyonun bulaşma olasılığı ise yüzde 50 oranındadır. Bunun dışında virüs barındıran eşyalara temas edildiğinde veya doğum sırasında da virüs bulaşabilmektedir. Genital bölge ve makat çevresinde egzama, tahriş, uzun süreli vajinal akıntı gibi durumlar varsa hastalığın bulaşması daha da kolaylaşırken, enfeksiyon temastan haftalar, aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilmektedir. Genital siğili olanların, bu durumu en kısa sürede cinsel partnerine bildirmesi ve doktora giderek durum değerlendirmesi yaptırması gerekmektedir. HPV ile sadece siğil gelişmediğini, bu virüsün kansere neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

ÇOK EŞLİLİK EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜDÜR Genital bölgelerde pembe-kahverengi; düz, ciltten kabarık hatta karnabahar görünümünde belirti veren HPV, tek veya çok sayıda ve sık sık tekrarlayan siğillere neden olabilmektedir. Beslenme bozukluğu, sigara kullanımı, cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların varlığı, doğum kontrol ilaçları, östrojen yüksekliği, erken yaşta cinsel ilişki başlaması riskleri artıran sebepler arasında yer almaktadır. Hastalık çoğunlukla cinsel temasla bulaştığından çok eşlilik önemli bir risk faktörü olurken, partner sayısının artması bu oranı daha da yükseltmektedir. TEDAVİDE AMAÇ BULAŞMAYI ÖNLEMEKTİR Genital siğilin tanısı klinik olarak lezyonların görülmesi, kadınlarda rahim ağzındaki değişikliklerin PAP Smear ile değerlendirilmesi, erkeklerde ise lezyondan biyopsi alınması ile konulmaktadır. Bununla birlikte özel durumlarda HPV DNA‘ sını ve tiplerini saptayan özel testler de yapılabilmektedir. Genital Siğil tedavisinde amaç siğilleri ortadan kaldırıp, bulaşma riskini azaltmaktır. Lezyonların bulunduğu bölge, sayısı, yaygınlığı, büyüklüğü, tedavinin maliyeti ile yan etkilerine ve hastanın tercihlerine göre tedavi yöntemi belirlenmektedir. Elektrokoter, kriyoterapi, küretaj, podofilin, trikloroasetik asit (TCA), 5_florourasil, imiquimod krem, sinekateşinler ve lazer tedavi seçenekleri arasında bulunmaktadır. Bu tedavilerin hepsinde tekrarlayan uygulamalar gerekebilir, sonrasında ise düzenli kontroller aksatılmamalıdır.