George Floyd: Ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran 'nazik dev'

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta Derek Michael Chauvin adlı beyaz bir polis memuru, siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak onun ölümüne neden oldu. Bu olay ABD'yi saran öfkeli protestoları başlatmadan önce, 46 yaşındaki George Floyd'un inişli çıkışlı bir hayatı vardı.

Lise çağlarında Houston'da yaşarken Yates Lisesi'nde Amerikan futbolu oynamış, lise takımı 1992 yılında Texas şampiyonasında ikinci olmuştu.

Hayatının inişe geçtiği en kötü anlardan biri ise 2007 yılında hırsızlıktan tutuklanıp 5 yıl hapis yatmasıydı.

Fakat 25 Mayıs günü 46 yaşında Minneapolis'te yaşama veda eden Floyd genel olarak sıradan bir Amerikalı gibi yaşamış, önüne çıkan kişisel ve toplumsal engelleri aşmaya, daha iyi bir hayat kurmaya çalışmıştı.

100 binden fazla Amerikalının hayatına mal olan ve 40 milyon kişiyi işsiz bırakan büyük bir kamu sağlığı krizinin ve ekonomik darboğazın orta yerinde ölümü, ABD'nin 2020 yılında yaşadığı sıkıntılar sıralamasında yerini aldı.

Texas eyaletinde Houstonlı bir ailenin çocuğu olan Floyd, kent merkezinin hemen güneyinde, siyahların yoğun yaşadığı Üçüncü Bölge'nin göbeğinde büyüdü.