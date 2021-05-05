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  4. George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

05.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'un ölümünden suçlu bulunan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılama talep etti. Chauvin'in avukatı Eric Nelson mahkemeye, müvekkilinin adil yargılanmaktan mahrum bırakıldığını, duruşmada savcılık ve jürinin görevlerini kötüye kullandığını iddia eden belgeler sundu.

George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin yeniden yargılama talep etti

ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'un ölümünden suçlu bulunan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılama talep etti.

Chauvin'in avukatı Eric Nelson mahkemeye, müvekkilinin adil yargılanmaktan mahrum bırakıldığını, duruşmada savcılığın ve jürinin görevlerini kötüye kullandıklarını iddia eden belgeler sundu.

Nelson, yargıcın da hatalar yaptığını, savcılığın ise tanıkları sindirmeye çalıştığını öne sürdü.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan uzmanlar ise davadaki kanıtlar nedeniyle jürinin kararının değişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mahkeme kararı mahkeme salonu dışında ve Floyd'un öldürüldüğü yerde toplananlar tarafından sevinçle karşılanmıştı

Chauvin, George Floyd'un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastırıp, onu nefessiz bırakması nedeniyle "cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten" suçlu bulundu.

Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanması sonrası gözaltına alındı.

Yargıç ise Chauvin'in alacağı hapis cezasının Haziran ayında açıklanacağını duyurdu.

Chauvin, 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Floyd ailesinin avukatı Ben Crump kararın, "ABD tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu söylemişti.

Crump, Twitter'da "Acı şekilde kazanılmış adalet sonunda geldi. Bu yasa uygulayıcıların eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğine dair net bir mesaj veriyor" mesajını paylaşmıştı.

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