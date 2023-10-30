Gerçek oldu: OpenAI'den ChatGPT'ye dosya yükleme dopingi!

The Verge'ün haberine göre; OpenAI şu anda ChatGPT Plus üyeleri için yeni beta özelliklerini kullanıma sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların dikkatini çekecek nitelikte.

Habere göre aboneler, güncellemenin dosya yükleme ve bunlarla çalışma becerisini içerdiğini bildirdi.

Buna göre dosya ChatGPT'ye gönderildikten ve üzerinde çalışmaya hazır hale geldikten sonra, sohbet robotu verileri özetlemek, soruları yanıtlamak veya istemlere göre veri görselleştirmeleri oluşturmak gibi şeyler yapabiliyor.

Ayrıca, aboneler, multimodal desteği de içerdiğini bildirmiş durumda.

SADECE METİN DOSYALARIYLA SINIRLI DEĞİL

Threads'te bir kullanıcı, ChatGPT ile bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı. Ekran görüntülerinde kullanıcının ChatGPT'ye bir kapibara görüntüsü yüklediği ve ChatGPT'den DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği görülüyor.

Yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planı tarafından sunulan ofis özelliklerinin bir kısmını bağımsız bireysel sohbet robotu aboneliğine getiriyor gibi görünüyor.

Ancak yeni özelliklerin ne zaman beta kapsamından çıkacağı bilinmiyor. Bu konuda gelecek açıklamaları dikkatle takip etmek gerekiyor.





