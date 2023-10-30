HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gerçek oldu: OpenAI'den ChatGPT'ye dosya yükleme dopingi!

Gerçek oldu: OpenAI'den ChatGPT'ye dosya yükleme dopingi!

30.10.2023 12:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

OpenAI'ın sohbet robotu ChatGPT'nin Plus üyeleri için dikkat çeken yeni beta özellikler geldi. Abonelere göre güncelleme, dosya yükleme ve bunlarla çalışma becerisi ekliyor. Bunun yanı sıra güncelleme multimodal desteği de içeriyor.

Gerçek oldu: OpenAI'den ChatGPT'ye dosya yükleme dopingi!

The Verge'ün haberine göre; OpenAI şu anda ChatGPT Plus üyeleri için yeni beta özelliklerini kullanıma sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların dikkatini çekecek nitelikte.

Habere göre aboneler, güncellemenin dosya yükleme ve bunlarla çalışma becerisini içerdiğini bildirdi.

Buna göre dosya ChatGPT'ye gönderildikten ve üzerinde çalışmaya hazır hale geldikten sonra, sohbet robotu verileri özetlemek, soruları yanıtlamak veya istemlere göre veri görselleştirmeleri oluşturmak gibi şeyler yapabiliyor.

Ayrıca, aboneler, multimodal desteği de içerdiğini bildirmiş durumda.

2023-10-18T150020Z_755077695_RC2R3Z9BMBE1_RTRMADP_3_OPEN-AI-EMIRATES-G42

SADECE METİN DOSYALARIYLA SINIRLI DEĞİL

Threads'te bir kullanıcı, ChatGPT ile bir konuşmanın ekran görüntülerini yayınladı. Ekran görüntülerinde kullanıcının ChatGPT'ye bir kapibara görüntüsü yüklediği ve ChatGPT'den DALL-E 3 aracılığıyla buna dayalı Pixar tarzı bir görüntü oluşturmasını istediği görülüyor.

Paylaşan: @luokai
Threads'de gör

Yeni özellikler, ChatGPT Enterprise planı tarafından sunulan ofis özelliklerinin bir kısmını bağımsız bireysel sohbet robotu aboneliğine getiriyor gibi görünüyor.

Ancak yeni özelliklerin ne zaman beta kapsamından çıkacağı bilinmiyor. Bu konuda gelecek açıklamaları dikkatle takip etmek gerekiyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti! Gören şaştı kaldıDüğünü öncesi gelinliğiyle notere gitti! Gören şaştı kaldı
Kiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahibi için flaş kararKiraya yüzde 25'in üzerinde zam yapan ev sahibi için flaş karar
Otobüslerde yolcudan çok onları taşıyorlar 'Bagajlarda yer yok' Otobüslerde yolcudan çok onları taşıyorlar 'Bagajlarda yer yok'
Anahtar Kelimeler:
OpenAI

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.