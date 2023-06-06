KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Gerçek yaşına inanmıyorlar! 60 yaşında genç görünmesini sağlayan basit yaşlanma karşıtı tüyoları

Gerçek yaşına inanmıyorlar! 60 yaşında genç görünmesini sağlayan basit yaşlanma karşıtı tüyoları

06.06.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşına göre daha genç gösteren kişilerin yaşam alışkanlıkları ve cilt bakımları oldukça merak ediliyor. Yaşlanma etkilerini yok etmek ve genç görünmek için botoksun etkili sonuçlar sağladığı bilinse de botoks yaptırmadan da genç görünmek mümkün olabiliyor. 60 yaşındaki bir kadın genç görünümünün sırlarını paylaştı.

Gerçek yaşına inanmıyorlar! 60 yaşında genç görünmesini sağlayan basit yaşlanma karşıtı tüyoları

Florida'da yaşayan 60 yaşındaki Clarissa Dane Hughes, TikTok hesabında yayınladığı videoda yaşına rağmen oldukça genç gözükmesini sağlayan bakım sırlarından bahsetti. Clarissa, binlerce kişinin izlediği videoda kırışıklıklarım var diyerek kendinde de bulunan yaşlanma etkilerini paylaştı. Ancak cildinde bulunan ince kırışıklıklara rağmen genç gözükmesini sağlayan alışkanlarını belirtti.

YILLARDIR ALKOL VE SİGARA KULLANMIYOR

Ekran görüntüsü 2023-06-06 110108

Söz konusu yaşam tarzı alışkanlıkları olduğunda, içki ve sigarayı bırakmanın ve yüzünüzü UV ışınlarından korumanın önemini vurguladı. Clarissa, '20 yıldır yüzümü güneşe çıkarmıyorum ve 33 yıl önce içkiyi bıraktım, onun da faydası oldu. 25 yaşımdayken sigarayı bıraktım.' dedi.

Ekran görüntüsü 2023-06-06 110301

Clarissa, "sağlıklı yaşamaya" ve egzersiz yapmaya çalıştığını ekledi. İzleyicilere "Kendimizi her zaman yaşlı hissediyoruz ve yaşlı hissetmemiz doğru değil" dedi. "100 yaşına kadar yaşasaydık, şimdi kendimize ne söylerdik bir düşünün."

WhatsApp Görsel 2023-06-06 saat 10.54.16

Takipçilerine nazik ve cesaret verici yorumları için teşekkür eden Clarissa, dört kez düşük yapma çilesini ve bu kalp kırıklığında doğru zihniyetin ona nasıl rehberlik ettiğini de anlattı. "Arkadaşlarım daha önce bebek yapıyordu ve birçok insan muhtemelen sürekli düşük yapmamın çılgınca olduğunu düşündü ama umurumda değildi ve insanların ne düşündüğünü çok önemseyen biri için o zamanlar umursamadım" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-06-06 110336

Clarissa, sayfasındaki bir başka klipte 39 yaşında evlendiğini ve 40 ve 43 yaşında bebek sahibi olduğunu söyledi. Yaşlanma karşıtı videosuna yorum yapanlar, Clarissa'ya sevgilerini ve desteklerini sunmak için onun pozitifliğine olan hayranlıklarını dile getirdiler. 'Umarım 60 yaşıma geldiğimde sizin gibi enerjik olurum.', 'Harikasın' yorumları yapıldı.

gfhfgjgk_720

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşları gürleştiriyor, kirpikleri ok gibi uzatıyorKaşları gürleştiriyor, kirpikleri ok gibi uzatıyor
Kuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştıKuaför 15 yıl yaşlandıran saç hatalarını paylaştı
Farklı ülkelere göre değişen güzellik standartlarıFarklı ülkelere göre değişen güzellik standartları
Anahtar Kelimeler:
alkol botoks sigara yaşlanma karşıtı krem genç yaş Göz eo 5 yaş

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi bulunca şoke oldu! “Izdırap olacağım kendisine”

Oğuzhan Uğur balkonunda yorgun mermi bulunca şoke oldu! “Izdırap olacağım kendisine”

Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...

Hadise'nin dalga konusu olan halini paylaşıp...

Taşlaşmış derz aralarını anında temizleyen iki malzemeli karışım

Taşlaşmış derz aralarını anında temizleyen iki malzemeli karışım

Sinekleri kovan en ucuz ve etkili yöntem! Anında kaçıyorlar

Sinekleri kovan en ucuz ve etkili yöntem! Anında kaçıyorlar

Kaşları gürleştiriyor, kirpikleri ok gibi uzatıyor

Kaşları gürleştiriyor, kirpikleri ok gibi uzatıyor

Telefon tutma şeklinize göre nasıl birisiniz?

Telefon tutma şeklinize göre nasıl birisiniz?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Görenler inanamadı! 1.8 metrelik köpek balığının sırtına çıktı

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.