Gerçek yaşına inanmıyorlar! 60 yaşında genç görünmesini sağlayan basit yaşlanma karşıtı tüyoları

Florida'da yaşayan 60 yaşındaki Clarissa Dane Hughes, TikTok hesabında yayınladığı videoda yaşına rağmen oldukça genç gözükmesini sağlayan bakım sırlarından bahsetti. Clarissa, binlerce kişinin izlediği videoda kırışıklıklarım var diyerek kendinde de bulunan yaşlanma etkilerini paylaştı. Ancak cildinde bulunan ince kırışıklıklara rağmen genç gözükmesini sağlayan alışkanlarını belirtti.

YILLARDIR ALKOL VE SİGARA KULLANMIYOR

Söz konusu yaşam tarzı alışkanlıkları olduğunda, içki ve sigarayı bırakmanın ve yüzünüzü UV ışınlarından korumanın önemini vurguladı. Clarissa, '20 yıldır yüzümü güneşe çıkarmıyorum ve 33 yıl önce içkiyi bıraktım, onun da faydası oldu. 25 yaşımdayken sigarayı bıraktım.' dedi.

Clarissa, "sağlıklı yaşamaya" ve egzersiz yapmaya çalıştığını ekledi. İzleyicilere "Kendimizi her zaman yaşlı hissediyoruz ve yaşlı hissetmemiz doğru değil" dedi. "100 yaşına kadar yaşasaydık, şimdi kendimize ne söylerdik bir düşünün."





Takipçilerine nazik ve cesaret verici yorumları için teşekkür eden Clarissa, dört kez düşük yapma çilesini ve bu kalp kırıklığında doğru zihniyetin ona nasıl rehberlik ettiğini de anlattı. "Arkadaşlarım daha önce bebek yapıyordu ve birçok insan muhtemelen sürekli düşük yapmamın çılgınca olduğunu düşündü ama umurumda değildi ve insanların ne düşündüğünü çok önemseyen biri için o zamanlar umursamadım" dedi.

Clarissa, sayfasındaki bir başka klipte 39 yaşında evlendiğini ve 40 ve 43 yaşında bebek sahibi olduğunu söyledi. Yaşlanma karşıtı videosuna yorum yapanlar, Clarissa'ya sevgilerini ve desteklerini sunmak için onun pozitifliğine olan hayranlıklarını dile getirdiler. 'Umarım 60 yaşıma geldiğimde sizin gibi enerjik olurum.', 'Harikasın' yorumları yapıldı.





