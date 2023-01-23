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Gerçek yaşını kimse tahmin edemiyor! En az 30 yaş genç gösteriyor

23.01.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşıtlarına göre çok daha genç gösteren kadınların gençlik sırları merak ediliyor. Daha genç göstermenin yolu genetik, cilt bakımı, sağlıklı beslenme, doğru saç ve makyajla mümkün olabiliyor. Gerçek yaşından en az 30 yaş daha genç gösteren kadını görenler bu kadar genç görünmesinin sırrını merak ediyor.

Gerçek yaşını kimse tahmin edemiyor! En az 30 yaş genç gösteriyor

ViVi Cordova isimli bir kadın TikTok'ta yayınladığı videolar ile oldukça fazla etkileşim alıyor. 30'lu yaşlarda gözüken ViVi 1960'larda doğduğunu ve 61 yaşında olduğunu paylaştı. Ancak insanlar onun çok daha genç göründüğünü söylüyor.

"YAŞLANMAKLA GURUR DUYALIM"

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ViVi, “Tamam TikTok, bu ses 60'larda, 70'lerde veya daha önce doğmuş insanlar için, yüzlerinizi görelim, kim olduğumuzla gurur duyalım. Yaşlanmakla gurur duyalım, bu kutlanmalı." Klipte, büyük bir siyah gözlük de dahil olmak üzere tamamen siyah giyinmiş ViVi'yi görüyoruz.

Kameraya gülümseyen ViVi, takipçilerine genç görünen yüzünü yakından gösterdi.

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Makyajı harika görünüyordu, makyajını koyu bir ruj ve düzgün bir siyah göz kalemi ile tamamlandı.

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