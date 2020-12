Gercüş'te yaşanan tecavüz iddiasıyla ilgili neler biliniyor

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 18 Kasım'da gizlilik ve yayın yasağı kararı verildiğini belirtti.

EGM: 27 kişi hakkında soruşturma başlattı

Batman Valiliği de soruşturmada sanık ya da tanık herhangi bir kamu görevlisinin olmadığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de sosyal medya üzerinden yaptıkları takiplerle, "Algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edildi'' dedi ve bu kişiler hakkında adli sürecin başlatılacağını duyurdu.

Avukat Alaattin Şimşek ''Müvekilimin bu yönde ne bir iddiası oldu ne de beyanı''

Çocuğun avukatı Alaattin Şimşek, iddia edildiği gibi dosyada aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 27 tecavüzü iddialarının soruşturma dosyasında yer almadığını ve müvekillinin bu yönde beyanlarının olmadığını söyledi.

Şimşek, "Dosyada iki kişinin adı var ama biz başkaları da olabilir diye şüphelendik, belki birileri daha faydalanmış ya da bu sebeple korkutulmuş olabilir diye her türlü olanağı seferber ettik. İki çocuktan biri tutuklandı, bebeğin babası olduğu düşünülen kişi şu an hapiste, diğeri de askerlik yapıyor bu yüzden daha ifadesi alınmadı ama ve her ikisi de kızın köyden tanıdıkları" diye konuştu.