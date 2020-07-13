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Gergin bekleyiş: Sınırda tansiyon yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor.

Gergin bekleyiş: Sınırda tansiyon yükseldi!

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde Ermenistan askerleri tarafından ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatleri boyunca sürdü.

Topçu birlikleri ve tankların kullanıldığı gece boyunca devam eden çatışmalarda, Azerbaycan askeri birlikleri tarafından ateş açılması sonucunda Ermeni mevzilerinin yok edildi. Açıklamada, imha edilen Ermeni mevzilerinde bulunan topçu birlikleri, askeri araçlar ve askeri personelin yok edildiği vurgulandı.

Çatışmalarda kıdemli teğmen Rashad Mahmudov’un hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Ermenistan’ın kayıplarını sakladığı vurguladı.

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