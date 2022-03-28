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"Geri adım atmayacağım" dedi ve sert sözlerle seslendi! "Putin bu yolda devam ederse..."

28.03.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert tepki gösterdi. Biden, Putin için söylediği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını bildirdi. Biden ayrıca, "Putin bu yolda devam ederse tüm dünyada toplumdan dışlanacak" ifadelerini kullandı.

"Geri adım atmayacağım" dedi ve sert sözlerle seslendi! "Putin bu yolda devam ederse..."

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinden dolayı geri adım atmayacağını ve bu konuda özür dilemeyeceğini ancak kimsenin de ABD'nin Putin'i devireceğine inanmayacağını belirtti.

Biden, bugün Kongreye sunduğu 2023 mali yılı bütçesine ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Polonya ziyaretinin sonunda söylediği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerine ve ardından Beyaz Saray'ın yaptığı "Biden'ın ifadeleri bir rejim değişikliği çağrısı değildir." açıklamasına ilişkin sorular üzerine Biden, şunları söyledi:

"Ben bu konuda geri adım atmıyorum. Putin'in barbarca eylemlerinden duyduğum öfkeyi dile getiriyordum. Ukraynalı aileler ile görüştükten kısa süre sonra bu açıklamayı yaptım. Burada herhangi bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordum. Ayrıca bu sözler için özür dilemeyeceğim."

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"BU YOLDA DEVAM EDERSE TÜM DÜNYADA TOPLUMDAN DIŞLANACAK"

Biden, Putin hakkında sarf ettiği sözlerin Ukrayna'da gerilimi tırmandıracağına inanmadığını belirterek, "Putin bu yolda devam ederse tüm dünyada toplumdan dışlanacak." görüşünü paylaştı.

Yönetiminde istediği son şeyin Rusya ile doğrudan bir savaşa ya da nükleer savaşa girmek olduğunun altını çizen Biden, "Ben bu adamın (Putin) davranışlarından duyduğum öfkeyi dile getirdim. Onun iktidarda kalmaması gerektiğini söylemem bir dilekti. Bu tarz adamlar ülkeleri yönetmemeli ama yönetiyorlar." ifadelerini kullandı.

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BİDEN'DAN "PUTİN'İ İNDİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ" MESAJI

Biden, Putin'e yönelik sözlerinin ABD'nin politikasındaki herhangi bir değişime işaret etmediğini bir kez daha dile getirerek, Putin konusunda, "O iktidarda kalmamalı. Kötü insanlar kötü şeyler yapmaya devam edememeli. Ancak bu Putin'i bir şekilde indirmeye çalıştığımız anlamına gelmez, buna kimse inanmaz." dedi.

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"BUNU SANA SÖYLEMEYECEĞİM, ÇOK APTALCA OLUR"

Bir gazetecinin, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanmasına ABD'nin yanıtının ne olacağına ilişkin bir sorusuna ise Biden, "Bunu sana söylemeyeceğim. Çok aptalca olur. Dünya birçok şeyi bilmek istiyor. Ancak bunu söylersem Rusya'da bizim yanıtımızı öğrenmiş olur." yanıtını verdi.

Biden, Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin başka bir soruya ise "Ne görüşmek isteyeceğine bağlı." yorumunu yaptı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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