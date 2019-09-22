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Geri dönüşüm deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hıdırağa Mahallesi istasyon mevkisindeki bir geri dönüşüm deposunun bahçesindeki hurda naylon balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler depoya sıçradı.

Yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu depo yangın

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