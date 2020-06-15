Geri dönüşüm kutusu Android 11 ile akıllı telefonlara geliyor!

Geri dönüşüm kutusu özelliği, birçok insanın hayatını kurtaran bir özellik. Zira yıllar boyu birçok kişi, yanlışlıkla sildiği dosyaları, projeleri ve final ödevlerini geri dönüşüm kutusu sayesinde tamemen silinmeden kurtarabildi. Windows'un bir dosyanın tamamen hayattan kopmadan önceki son haline yer veren geri dönüşüm kutusu artık farklı bir mecraya daha giriş yapıyor; Android 11'e.

ANDROİD 11'E GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU EKLENECEK

Android 11 geri dönüşüm kutusu, Android 11'in kapsamlı depolama (Scoped Storage) özelliğinde ortaya çıktı. Bu özelliğe göre Android 11'de silinen fotoğraflar ve videolar 30 gün boyunca depolamada tutulacak.

Yani tıpkı iPhone ve iPad'lerdeki 'son silinenler' özelliği gibi çalışacak olan Android 11 geri dönüşüm kutusu, 30 günün sonunda ise fotoğrafları ve videoları tamamen silecek.

GOOGLE FOTOĞRAFLARDA KULLANILIYOR

Google fotoğraflar uygulaması kullanıcıları aslında bu özelliğe oldukça aşina. Zira Google'ın uygulamasında silinen içeriklerin 30 gün boyunca tutulduğu bir çöp kutusu mevcut. Android 11'in sistem dosyalarında bulunacak olan özellik de bu çöp kutusuna oldukça benzeyecek. Ancak Android 11 geri dönüşüm kutusunun şimdilik varlığı bilinse de detayları tam olarak sır.

