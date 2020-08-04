Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Üniversiteye giriş için devam eden heyecanlı süreçte sona yaklaşıldı. 2020 YKS tercih dönemine çok kısa bir süre kala üniversite adayları YKS tercih süreci ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sonuçları açıklanan üniversite adayları aldıkları puanlara göre YKS tercih dönemi içinde tercihlerini yapmayı bekliyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

YKS tercihler ne zaman başlayacak?

Çok sayıda üniversite adayının ve velilerinin heyecanla beklediği 2020 YKS tercih tarihi 6 Ağustos 2020 itibarıyla başlıyor. Şimdi öğrenciler ve veliler, ÖSYM AİS sisteminde üniversite tercihlerinin açılması için bekliyor. YKS tercihleri ne zaman açıklanır konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Üniversite tercihlerini yapmak için üniversite adaylarının kısıtlı bir süresi bulunuyor. Bu nedenle YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. 6 Ağustos itibarıyla başlayacak YKS tercih tarihleri 14 Ağustos 2020’de sona erecek. Adayların bu tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlaması bekleniyor.