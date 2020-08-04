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Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

Üniversite sınavına giren ve sonuçlarını öğrenen adaylar YKS tercihler ne zaman başlayacak konusunda araştırma yapmaya başladı. YKS tercih dönemi için kısa bir süre kala adaylar için heyecan dorukta. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Geri sayım başladı! YKS tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Üniversiteye giriş için devam eden heyecanlı süreçte sona yaklaşıldı. 2020 YKS tercih dönemine çok kısa bir süre kala üniversite adayları YKS tercih süreci ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sonuçları açıklanan üniversite adayları aldıkları puanlara göre YKS tercih dönemi içinde tercihlerini yapmayı bekliyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

YKS tercihler ne zaman başlayacak?

Çok sayıda üniversite adayının ve velilerinin heyecanla beklediği 2020 YKS tercih tarihi 6 Ağustos 2020 itibarıyla başlıyor. Şimdi öğrenciler ve veliler, ÖSYM AİS sisteminde üniversite tercihlerinin açılması için bekliyor. YKS tercihleri ne zaman açıklanır konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Üniversite tercihlerini yapmak için üniversite adaylarının kısıtlı bir süresi bulunuyor. Bu nedenle YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusunun cevabı da araştırılıyor. 6 Ağustos itibarıyla başlayacak YKS tercih tarihleri 14 Ağustos 2020’de sona erecek. Adayların bu tarihler arasında tercih işlemlerini tamamlaması bekleniyor.

Üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Adaylar 6 Ağustos itibarıyla YKS tercih işlemlerinin nasıl yapacağını da merak ediyor. ÖSYM’nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalara riayet edilerek tercih işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda 2020 YKS tercih işlemlerinin ekrandaki uyarılara uygun şekilde sonlandırılması bekleniyor. Tercih işlemleri başvuru merkezlerinden yapılmıyor ve ÖSYM’Ye posta ile gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli sayılmıyor. YKS tercihler yalnızca elektronik ortamda gerçekleşiyor ve işleme alınıyor.

YKS Tercih Kılavuzu 2020

Uzun süredir merak edilen YKS tercihleri ne zaman sorusuna yanıt alan üniversite adayları YKS tercih kılavuzu ile ilgili detayları da merak ediyor. ÖSYM 21 Temmuz’da adayların bilgi alabilmesi için YKS tercih kılavuzunu erişime açtı. Bu kılavuz sayesinde tercih yapacak olan tüm adaylar okulların geçmiş dönemlerdeki taban puanlarını ve kontenjanlarla ilgili bilgileri öğrenebiliyor. Aynı zamanda YÖK tarafından 2020 YKS tercih robotu da yayımlandı. YÖK tarafından yayımlanan bu Atlas tercih robotu lisans programlarının kontenjan, taban puan, taban başarı sayısı ve yerleşen sayısı gibi bilgilerine ulaşma konusunda kolaylık sunuyor.

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