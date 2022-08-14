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Gerilimde yeni boyut! Tayvan'a kritik ziyaret

14.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın nefesini tuttuğu Tayvan-Çin-ABD geriliminde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı gerilim dolu ziyaretin üzerinden 12 gün sonra bu kez de yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'a geldi. Öte yandan Çin ordusunun ada etrafında tatbikatı 10 Ağustos tarihinde sonlanmıştı.

Gerilimde yeni boyut! Tayvan'a kritik ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Çin ile gerilime yol açan Tayvan ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya geldi.

ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyetin, Asya turu kapsamında Ada'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

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Açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" kaydedildi.

Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos'ta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

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6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan'ı yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" benimseyerek, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor. (AA)

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Tayvan abd
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