Getmobil, Yenilenmiş Elektronik Cihaz Pazarını Büyütmek İçin Seri A Öncesi Yatırım Turunu Kapattı

Yatırım turu, erken aşama pazaryeri girişimlerine yaptığı yatırımlar ile bilinen Hollanda'nın en büyük fonlarından DFF(Dutch Founders Fund) liderliğinde gerçekleşirken, 212, TechOne VC, Logo Ventures ve Maxis ve Arya yatırımcılar arasında yer aldı. Yatırım Hollanda’dan Türkiye’ye bu ölçekte gelen en büyük tutara sahip olmasıyla dikkat çekerken, aynı zamanda DFF’in Türkiye’deki ilk yatırımı olarak göze çarpıyor.

İlk olarak 2018'de Mehmet Uygun ve Zeynep Uygun tarafından telefon tamir dükkanı

olarak kurulan Getmobil, sonraki süreçte ikinci el elektronik ürün alım satımı yapan

küçük ve orta ölçekteki işletmeleri, Türk tüketicileri ile bir araya getiren bir pazaryeri

platformuna dönüştü. Firma ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından

çıkarılan Yenilenmiş Cihaz Yönetmeliği kapsamında Yenileme Merkezi olarak da faaliyet gösteriyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Mehmet Uygun, "Bakanlık tarafından getirilen düzenleme sayesinde, yenilenmiş cihazların pazar payı ikinci el cihazlar arasında hızlı şekilde büyüdü.

Ancak, yıllık yenilenmiş cihaz satış adetleri diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de hala çok düşük seviyelerde, bakanlığın regülasyon desteği ve özel sektörün yaptığı yatırımlarla bu sektörün Dünya’ya göre çok daha hızlı ilerleyeceğini

düşünüyoruz.” diye belirtti.

“Pazaryeri platformumuz ülkemizde 35 bin civarında olduğunu bildiğimiz ikinci el elektronik esnafımız için hem alım hem de satım yönünden sağladığı fırsatlar ile, tüm sektörün kalkınmasını ve kurumsallaşmasını sağlıyor.”

Getmobil, kullanılmış cihazları direkt olarak son kullanıcıdan ya da iş ortaklarının takas programları üzerinden topluyor. Bunun yanı sıra firmanın sunduğu yazılım alt yapısı sayesinde, iş ortağı küçük işletmeler satın alacakları cihazların değerlemesini

profesyonel şekilde yaparak cihaz satın alımı yapabiliyorlar.

Cihazlar Getmobil’in bakanlık onaylı yenileme tesislerinde yenileme sürecinden geçtikten sonra, getmobil.com ve diğer offline, online platformlar üzerinde satışa açılıyor. Şirketin ana yatırımcılarından DFF’i temsil eden Sjoerd Nikkelen: “Döngüsel ekonomi son dönemde hem çevreye olan zararı azaltmak hem de tüketici tarafındaki erişilebilirliği artırmak açılarından, güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.” diye belirtti.

“DFF olarak, gelişmekte olan pazarlarda doğru teknolojik alt yapıyı sunması durumunda, döngüsel ekonomi üzerine faaliyet gösteren firmaların hızlı şekilde başarıya ulaştığını gözlemledik.

Türkiye’nin nüfusu ve ekonomisi düşünüldüğünde bu konuda büyük bir

potansiyeli var ve Getmobil, geliştirdiği teknolojik altyapı ve küçük işletmeleri öne

çıkaran yapısı sayesinde bu potansiyeli ortaya çıkaracak doğru stratejilere sahip”

diyerek sözlerine son verdi.

Her yıl 5 milyar elektronik cihazın çöpe atıldığını unutmamak gerekiyor. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki davranışa benzer şekilde ülkemizde de, tüketicilerin çevre bilinci artıyor ve buna bağlı olarak kullanılmış cihazlar yeni cihazlar karşısında güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak, şirketin daha önceki yatırım sürecine dahil olan Nevzat Aydın, Ömer Aras

ve Ahmed Karslı gibi isimler bu turda yatırımlarını artırırken, sektörde önde gelen

firmalardan Hindistan menşeili Cashify'in kurucu ortağı Mandeep Manocha da şirketin yeni ortakların arasında yer aldığını belirtelim.





