Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Gezici araştırma şirketi sahibi Murat Gezici çalışmanın, “Muğla Geneline İlişkin Siyasi Araştırma Raporu”, Muğla İli genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin tercihini belirlemek üzere 17 -18 Kasım 2018 tarihlerinde yapıldığını ifade etti. Gezici, Araştırmanın örnekleminin TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak düzenlendiğini belirtti.

5964 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmaya katılanların 2014 yerel seçimlerde hangi partiye oy verdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların, % 27,78’i AK Parti’den Mansur Harmandar’a oy verdiğini ifade ederken % 50,67’si CHP’den Osman Gürün’e ve % 16,21’i MHP’den Mehmet Erdoğan’a oy verdiğini ifade etti.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere katılımcı üzerinden gerçekleştirildi. Çalışmada 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 27,6’sı AK Parti’ye oy verdiğini ifade ederken % 41’i CHP’ye , % 7,4’ü MHP’ye ve % 16,7’si İYİ Parti’ye oy verdiğini belirtti.