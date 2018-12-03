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Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

Gezici Araştırma Şirketi tarafından Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen “Muğla Geneline İlişkin Siyasi Araştırma Raporu” yayınlandı. 5964 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmaya katılanların 2014 yerel seçimlerde hangi partiye oy verdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların, % 27,78’i AK Parti’den Mansur Harmandar’a oy verdiğini ifade ederken % 50,67’si CHP’den Osman Gürün’e ve % 16,21’i MHP’den Mehmet Erdoğan’a oy verdiğini ifade etti.

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Gezici araştırma şirketi sahibi Murat Gezici çalışmanın, “Muğla Geneline İlişkin Siyasi Araştırma Raporu”, Muğla İli genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin tercihini belirlemek üzere 17 -18 Kasım 2018 tarihlerinde yapıldığını ifade etti. Gezici, Araştırmanın örnekleminin TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak düzenlendiğini belirtti.

5964 katılımcı üzerinden yürütülen araştırmaya katılanların 2014 yerel seçimlerde hangi partiye oy verdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıların, % 27,78’i AK Parti’den Mansur Harmandar’a oy verdiğini ifade ederken % 50,67’si CHP’den Osman Gürün’e ve % 16,21’i MHP’den Mehmet Erdoğan’a oy verdiğini ifade etti.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere katılımcı üzerinden gerçekleştirildi. Çalışmada 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 27,6’sı AK Parti’ye oy verdiğini ifade ederken % 41’i CHP’ye , % 7,4’ü MHP’ye ve % 16,7’si İYİ Parti’ye oy verdiğini belirtti.

YÜZDE 42,5 CHP DİYOR

Çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanırken, katılımcıların önümüzdeki yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 42,5’i CHP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 29,1’i AK Parti’ye oy vermek istediğini, % 9,1’i MHP’ye ve % 11,4’ü İYİ Parti’ye oy vermek istediğini söyledi.

Araştırmaya katılanlara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday olmasını istediğine ilişkin soruya, % 47,1’i Mehmet Kocadon’u % 25,3 ü Osman Gürün, % 5,3'ü Oral Karakaya ve % 2,3 Nurettin Demir olarak cevap verdi.

Araştırmada ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adaylarının isimleri diğer partiler ve adaylar ile birlikte tek tek katılımcılara soruldu. Diğer partilerin adayları ile birlikte yapılan değerlendirmede katılımcıların % 33,3'i Nurettin Demir'e, % 34,5'i Oral Karakaya'ya, 53,6'sı Mehmet Kocadon'a, 35,9'u Osman Gürün'ü başkan olarak görmek istediklerini belirttiler.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINDAN MEHMET KOCADON ÖNDE

Katılımcılara sorulan "Kimi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Olarak Görmek İstersiniz?" sorusuna % 54,7 Mehmet Kocadon,% 28,6 Osman Gürün, % 7,7 Oral Karakaya ve % 9,0 Nurettin Demir şeklinde cevap verdi.

Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5 olarak belirlendi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Gavur Muğla ne olacak ege li değilmisiniz İzmir gibi :)))
sevr haritası gibi, izmir ve çevresi chp ye, doğu ve güneydoğu bölgeleri hdp ye, kalan yerler ip ye.
@sprglvs28 lozana atip tutup TÜRK milletine sevr dayatan Keske YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları var bu ulkede !!!
@sprglvs28 lozana atip tutup TÜRK milletine sevr dayatan Keske YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları var bu ulkede
senden daha iyi ali kemal olur mu? ya da iskilipli atıf mı? damat ferit.........
Elitist laik Atatürk fetişisti özel sağlık sigorrtası olup kulıçdaroğlu ssk sını tatmamış kaymak tabaka her kış sel götürsede hizmet alamasada chp ye oy vererek tatmin olan kesim
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