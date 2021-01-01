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GGT değeri nedir? GGT yüksekliğinin nedenleri nelerdir? Sağlıklı bireylerde GGT değeri kaç olmalıdır?

01.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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GGT değeri nedir? GGT yüksekliğinin nedenleri nelerdir? Sağlıklı bireylerde GGT değeri kaç olmalıdır?

GGT yani Gama Glutamil Transferaz, insan vücudundaki kan akışının önemli parçaları arasında yer alır. Peki, GGT değeri nedir? Sağlıklı bir insandaki GGT değerinin ne olduğunun yanı sıra konu hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz.

İnsan vücudundaki önemli taşıyıcı moleküllere GGT ismi verilir. Vücudun farklı moleküllerinin sorunsuz bir şekilde hareket etmesi için oldukça önemli olan GGT molekülleri beyin, kalp, karaciğer gibi vücudun farklı organlarında sıkça bulunur. Özellikle karaciğer hastalıklarında rolü büyüktür.

GGT Yüksekliği Nedir?

Karaciğer ve dalak gibi bölgelerin yanı sıra safra kesesinde bulunan GGT, zararlı maddelerin vücuttan atılması işleviyle öne çıkar. Karaciğer sağlığı için bireylerdeki GGT değerinin ne olduğu önemlidir. Alkol kullanımından kalp hastalıklarına kadar birçok etken GGT düşüklüğü nedenleri arasında yer alır. Karaciğer, pankreas, beyin ve kalp gibi farklı organlardaki dokuların içerisinde yer alan GGT, hücre zarlarının içerisinde de yer alır.

Karaciğerdeki ilaç ve toksin gibi zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan GGT seviyesinin belirli bir düzeyde olması gerekir. GGT değerinin normal olması için litre başına yaklaşık olarak 9-48 ünite aralığı önemli olarak gösterilir. Litre başına kadınlarda 0-45, erkeklerde ise 0-65 aralığındaki ortalama değerler normal olarak kabul edilir. Vücuttaki GGT yüksekliği çeşitli hastalıkların belirtisi olabilir. Vücuttaki zararlı toksinlerin vücuttan atılması işlevinin tam olarak yerine getirilmemesinin sebepleri arasında GGT yüksekliği yer alır. GGT (Gama Glutamil Transferaz) yüksekliği çeşitli karaciğer rahatsızlıklarına neden olabilir. Safra yolunun tıkanmasındaki önemli nedenlerden biri olarak gösterilir.

Karaciğer sağlığının durumunun anlaşılması için önemli bir değer olan GGT, farklı yöntemler ile ölçülebilir. Vücuttaki GGT değerinin öğrenilmesi için uygulanabilecek testler vardır. GGT yüksekliğinin nedenin anlaşılması için tomografi ve ultrasonografi gibi uygulamalar tercih edilir. Bireylerin karaciğer bölümünde herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığının anlaşılması için yapılan GGT testi, önem verilmesi gereken uygulamalar arasında yer alır. İnsan vücudu için önemli bir yere sahip olan karaciğer, vücuttaki zehirlerin filtrelenmesi için önemlidir. GGT yüksekliği durumunda farklı işlevlerin yerine getirilmemesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalınabilir. GGT testi yaptırmak için hastanelerin ilgili bölümlerine müracaat edebilirsiniz. Test öncesi 8 saat boyunca herhangi bir şey yememeniz gerektiğini unutmamalısınız.

GGT Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?

GGT değerinin yükselmesinin çeşitli sebepleri bulunabilir. Safra kesesi bölümüne giden kanalların tıkanması sebebiyle yükselen GGT, farklı olumsuzluklara sebep olur. Safra yollarının tıkanmasıyla birlikte enzimlerin ince bağırsağa ulaşması engellenir. Safra fazlalığı sebebiyle sarılık tablosu ortaya çıkar. Cildin farklı bölgelerinde ve göz bölgesindeki sararma gibi belirtiler sıkça görülen semptomlar arasında yer alır. Karaciğer hasarının durumunun belirlenmesi için GGT yüksekliğinin öğrenilmesi gerekir.

GGT yüksekliğinin bazı belirtileri şu şekildedir;

  • Vücudun farklı bölümlerinde kaşıntı
  • Cilt ve gözde sararma
  • Mide bulantısı ve iştahsızlık
  • Halsizlik ve karın ağrısı
  • Belirtilen şikayetleri bulunan kişilerin GGT testi için hastanelere başvurması gerekir. GGT yüksekliğinin sebebinin belirlenmesi için tercih edilebilecek farklı yöntemler bulunur.

GGT Yüksekliğinin Sebepleri Nelerdir?

İnsan vücudundaki farklı organların dokusunda yer alan GGT, çeşitli hasarlara bağlı olarak yükselebilir. GGT yüksekliği düşüklüğü söz konusu olduğunda genel olarak karaciğer hasarı ile ilgili durumlara bakılır. Pankreas ve safra yolu hastalıkları gibi karaciğer rahatsızlıklarına bağlı olarak kandaki farklı değerlerde artış yaşanır. Yoğun alkol kullanımı sebebiyle de GGT değerinin yükseldiği bilinir. Farklı hastalıkların tedavisi için ağır ilaçların kullanılması da karaciğer dokusuna zarar vererek GGT değerinin yükselmesine sebep olur.

Kalp hastalıklarının da sebep olduğu GGT yüksekliğinin diğer sebepleri şu şekildedir;

  • Aşırı alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı
  • Karaciğer rahatsızlıkları
  • Siroz
  • Hepatit
  • Ağır ilaç kullanımı
  • Diyabet
  • Toksit maddelere maruz kalma
  • Böbrek yetmezliği
  • Akciğer kanseri
  • Pankreas ve kalp hastalıkları

Belirtilen sebeplerin yanı sıra bazı genel ve spesifik etkenler de GGT yüksekliğinin nedenleri arasında yer alır. GGT yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavi edilmesi için test yapılması büyük önem taşır. Farklı rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldığınız zaman sağlık kurumlarına başvurarak GGT testi yaptırabilirsiniz. Karaciğer rahatsızlıklarına sebep olacak durumlardan kaçınarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

GGT Yüksekliğine Karşı Ne Yapılmalıdır?

Karaciğer rahatsızlıklarına sebep olan ve erken tedavi edilmemesi durumunda ciddi sorunlara yol açabilen GGT yüksekliğinin önlenmesi için yapılabilecek farklı uygulamalar vardır. Alkol kullanımı GGT sorunlarına sebep olduğu için GGT yüksekliğinin düşürülmesi için alkol kullanımının bırakılması gerekir. Düzenli spor, kan bağışı, kahve tüketimi ve düzenli beslenme gibi uygulamalarla birlikte GGT değerini düşürebilirsiniz. Tüm bu önlemlerin yanı sıra dahiliye uzmanı ile görüştükten sonra size verilen ilaçları kullanabilirsiniz.

GGT Düşüklüğü Nedir?

GGT değerinin yüksek çıkmasının yanı sıra düşük çıkması da bazı hastalıkların sebebi olabilir. GGT değerinin normal seviyenin altında olması durumunda bunun sebepleri araştırılmalıdır. Tiroit seviyelerindeki düşüklük ve hipotalamik sendromu gibi belirtilere bağlı olarak GGT değerinde düşüklük görülebilir. İlaç kullanımı, erken gebelik, doğum kontrol hapları ve magnezyum sendromu gibi nedenler de GGT düşüklüğüne sebep olabilir. GGT düşüklüğü tedavisi için dahiliye uzmanına başvurmanız gerekir.

GGT Yüksekliği İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir?

Karaciğer rahatsızlıkları ile karşı karşıya kalan bireylerin tedavi için dahiliye bölümüne başvurması gerekir. Dahiliye uzmanı tarafından yapılan muayene ile birlikte çeşitli testler yapılır. GGT testinin ardından değerdeki düşüklüğü veya yüksekliğe farklı kontroller de gerçekleştirilebilir. GGT ile ilgili sorunlarda alkol ve sigara tüketiminin yanı sıra ilaç kullanımının da sorgulanması gerekir. Kontroller sonucu ortaya çıkan hastalığa göre tedavi planı izlenir.

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