"Ghost the Musical" Zorlu PSM'de sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Hollywood tarihinin en sıra dışı aşk hikayelerinden biri olan Hayalet (Ghost) filminin tiyatroya uyarlandığı "Ghost the Musical", izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Bob Tomson'ın üstlendiğive yaklaşık 40 kişinin yer aldığı eser, Zorlu PSM'de sahnelendi.

Filmle özdeşleşen klasik şarkıların yanı sıra yeni şarkıların da eklendiği gösteride "Sam Wheat" karakterini Niall Sheehy, "Molly Jenson"ı Rebekah Lowings, "Carl"ı Sergio Pasquerillo, "Oda Mae"i ise Jacqui Dubois canlandırıyor.

New Yorklu genç çift Sam ve Molly'nin bir gece Sam'in bıçaklanarak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli hikayesini anlatan müzikal, 28 Ekim'e kadar Zorlu PSM'de izlenebilecek.

İki perdelik oyunun ilk gösterimine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

