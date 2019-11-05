GİBTÜ bilimin adresi olmayı hedefliyor

"İsminin başında hem İslam hem bilim hem teknoloji, üç temel esasın bir arada bulundurulmasıyla bugüne kadar açılan üniversitelerden biraz daha farklı bir özellik taşıyor. Hem İslami bilginin yani Allah'ın, vahyinin, sevgili Peygamberimizin sözlerinin aktarılması gerekiyor. Bunu biz İslami İlimler Fakültesinde yapacağız, yapıyoruz. Diğer taraftan teknolojik ilerlemelerle ilgili neler yapabiliriz? Bölümlerimizi açtıkça o konuda nasıl faaliyetler gösteririz? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemiz bilimin adresi olsun istiyoruz."

Türkiye'de isminin başında İslam olan ilk üniversite olduklarını belirten Hatipoğlu, bu özellikleriyle diğer üniversitelerden farklı yanlarının bulunduğunu ifade etti.

Hatipoğlu, AA muhabirine, bu yıl eğitime başlayan Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektörlük görevine ocak ayında atandığını hatırlatan Hatipoğlu, "8-9 ay içerisinde burada idari birimleri kurduk, bölümlerimizi açmak istedik. Bölümlerimizle ilgili YÖK'ü bilgilendirdik, onların müsaadesini aldık. Akabinde hocalarımızla ilgili ilanlara çıktık, yayınladık. Onların yayınlarını, müracaatlarını kabul ettik. Onları ilgili yerlere gönderdik. Hem Elektrik Elektronik Bölümüne, hem de İslami ilimlere öğrenci almış olduk. 8 fakülte binamız var. Hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde, 8 fakültemizin en azından 4'ünü, 5'ini daha öğrencilerimize açmak." dedi.

Tıp fakültesini bu akademik yılda açmayı planladıklarını ancak birtakım çalışmalar nedeniyle açılmasının gelecek yıla kaldığını ifade eden Hatipoğlu, gelecek yıl hukuk ve diş hekimliği fakültesi ile mühendislik fakültesinin bazı bölümlerini de açacaklarını bildirdi.

- Hedef öğrenci sayısını bine çıkarmak

Şu anda 145 öğrencileri olduğunu aktaran Hatipoğlu, gelecek yıl bu sayının bine çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Hatipoğlu, çok öğrenci almak yerine biraz daha dikkatli hareket edip daha donanımlı bir ekip yetiştirmek istediklerini bildirerek, şunları kaydetti: