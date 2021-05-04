HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gıda reyonunda dehşete düşüren görüntü! ''Avustralya'da sıradan bir gün'' diyerek paylaştı!

Gıda reyonunda dehşete düşüren görüntü! ''Avustralya'da sıradan bir gün'' diyerek paylaştı!

04.05.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'daki bir marketin fırın reyonunda duran çöreklerin üzerinde dolaşan örümcek dehşete düşürdü. Ne yapacağını şaşıran adam bu anları ''Avustralya'da sıradan bir gün'' diye paylaştı.

Avustralya'daki bir zincir market reyonundaki görüntüler şaşkına çevirdi. Çörek paketlerinin üzerinde dolaşan 8 bacaklı örümceği sosyal medya hesabından paylaşan Ben Thomas adındaki adam, ''Avustralya'daki markette ortalama bir gün. Korkunç bir manzara ile karşılaşmak istemiyorsanız fırın bölümünde dikkatli olun'' dedi.

MARKET AÇIKLAMA YAPTI

Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada, ''Öncelikle zararlıları mağazalarımızdan uzak tutmaya ve ardından mağazalarımıza girmeleri halinde zararlıları kontrol etmeye odaklanan entegre bir haşere yönetim sistemine sahibiz. Bunu gördüğümüz için endişeliyiz'' denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
Hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı!Hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Sevinmek için erken! Bu iki tarihe dikkat

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Dünyaca ünlü isim Burcu Biricik’i öve öve bitiremedi

Dünyaca ünlü isim Burcu Biricik’i öve öve bitiremedi

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İşte bayram sonrası senaryo! Sırayla açılacaklar

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Bir ilde daha yasak! Tam kapanmada o ürünler satılmayacak

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Fenomen olmak için dövmüşler! İzmir'de 'pes' dedirten olay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.