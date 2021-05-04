Gıda reyonunda dehşete düşüren görüntü! ''Avustralya'da sıradan bir gün'' diyerek paylaştı!

Avustralya'daki bir zincir market reyonundaki görüntüler şaşkına çevirdi. Çörek paketlerinin üzerinde dolaşan 8 bacaklı örümceği sosyal medya hesabından paylaşan Ben Thomas adındaki adam, ''Avustralya'daki markette ortalama bir gün. Korkunç bir manzara ile karşılaşmak istemiyorsanız fırın bölümünde dikkatli olun'' dedi.

MARKET AÇIKLAMA YAPTI

Süpermarket zincirinden yapılan açıklamada, ''Öncelikle zararlıları mağazalarımızdan uzak tutmaya ve ardından mağazalarımıza girmeleri halinde zararlıları kontrol etmeye odaklanan entegre bir haşere yönetim sistemine sahibiz. Bunu gördüğümüz için endişeliyiz'' denildi.

