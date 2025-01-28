Gıda uzmanının deneyi viral oldu: Yiyecekleri sakın bu şekilde buzdolabına koymayın!

Sıcak yemek artıklarını doğrudan buzdolabına atma alışkanlığına karşı uyaran bir gıda politikası uzmanının 'bilimsel' deneyi viral oldu. Gavin Wren'in TikTok videosu, bu durumun sıcaklıkla gerçekten nasıl oynadığını, buzdolabınızda tahribata yol açabileceğini ve diğer yiyeceklerin bozulmasına neden olabileceğini ortaya koydu.

Gavin iddialarını desteklemek için buzdolabının içine stratejik olarak üç sıcaklık veri kaydedici yerleştirdi: biri salata çekmecesine, diğeri orta rafın arkasına ve üçüncüsü de üst rafın önüne yerleştirildi. "Buzdolabının bu üç alanı, kapının açık bırakılması, sıcak yiyeceklerin konulması veya buzdolabına yeni alışverişlerin eklenmesi gibi şeylere çok farklı tepki verecektir" diye açıkladı.

Örneğin, sabah 7'de Gavin yanlışlıkla buzdolabının kapağını açık bıraktı ve üst raf alanının sıcaklığının neredeyse 9 dereceye, orta rafın sıcaklığının 7 dereceye fırlamasına neden oldu, salata çekmecesi ise aynı kaldı. Gavin iddiasını daha da kanıtlamak için buzdolabının alt rafına ılık pirinç dolu bir tencere koydu, bu da şaşırtıcı bir şekilde salata çekmecesine de küçük bir etki yaptı.

Saat 19:00'da Gavin, buzdolabındaki malzemelerle akşam yemeğini hazırlamaya başladı. Pişirme işleminin ardından yemeği porsiyonlara ayırdı ve buzdolabının en üst rafına koydu, bu raf korkutucu bir şekilde 18 dereceye yükseldi.

SICAKLIĞIN NORMAL SEVİYEYE İNMESİ 4 SAAT SÜRDÜ

Daha sonra sıcaklığın normal seviyelere inmesi dört saat sürdü. Bu durumun yalnızca cihazın kendisi için değil, aynı zamanda diğer yiyeceklerin daha hızlı bozulmasına da yol açabileceği potansiyel risklerine dikkat çekti.

Gavin korkunç etkileri paylaştı: "Bu, süt gibi bir şeyin normalden 10 kat daha hızlı bozulmasına neden olur. Bu yüzden yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını beklemelisiniz."

Buzdolabının bakteri üremesini yavaşlatacak şekilde tasarlanmış olması nedeniyle yiyeceklerin çok uzun süre dışarıda bırakılmaması çok önemlidir. Ancak bakteriler genellikle 'tehlike bölgesi' olarak adlandırılan 4 ila 60 derece arasındaki sıcaklıklarda çoğalır.

Yiyecekler uzun süre belirli bir sıcaklıkta kalırsa, bakteri üremesine yol açabilir. Bu nedenle, yiyecekleri buzdolabına koymadan önce hızla oda sıcaklığına düşürmek çok önemlidir.