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Gıda zehirlenmesine ayran iyi gelmez! En iyi gelen içecek...

23.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozuk gıdaların yenmesi nedeniyle olan gıda zehirlenmesi çok ciddi sorunlar yaratabiliyor. Gıda zehirlenmesini çözmek için genelde ayran içilse de hiç bilmediğiniz daha etkili bir içecek daha var. Şalgam suyunun birçok faydası bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre bu faydalarının yanında gıda zehirlenmesine de en iyi gelen içecek olduğu açıklandı.

Gıda zehirlenmesine ayran iyi gelmez! En iyi gelen içecek...

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de ortalama her yıl 2 milyondan fazla kişi gıda zehirlenmesi yaşıyor. Gıda zehirlenmesi tehlikesi özellikle dışarıda yenilen sağlıksız yiyeceklerden sonra oldukça korkutuyor. Gıda zehirlenmesi kişinin birçok sorun yaşamasına yol açabiliyor. Halk tarafından gıda zehirlenmesini geçirecek içecekler arasında ayran ve kola en çok bilinenler. Fakat bilimsel araştırmalara göre farklı alanlarda birçok faydası bulunan şalgam suyunun gıda zehirlenmesini çözmede en etkili içecek olduğu anlaşıldı.

GIDA ZEHİRLENMESİNİ ÖNLEMEDE EN ETKİLİ İÇECEK ŞALGAM SUYU

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Dr. Gizem Özlük Çilak, “Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yaptığımız çalışmada, ülkemizde tüketimi en yaygın olan kola, ayran ve şalgam suyunun gıda kaynaklı hastalıklara yol açan bakterilere etkisini yine Türk halkı arasında tüketimi oldukça popüler olan döner ile etkileşimini inceledik. Çalışmamızda, gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili olabilecek içeceğin şalgam suyu olduğuna dair verilere ulaştık” dedi. Dr. Gizem Özlük Çilak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, toplu gıda zehirlenmelerine bakıldığında aynı gıdayı tüketen bazı kişilerin hastalandığı, bazı kişilerin ise hastalanmadığının görüldüğüne işaret ederek, bunun nedenlerinden birinin de bakteri içeren gıdanın yanında alınan içecek türü olduğunu belirlediklerini söyledi. İşte gıda zehirlenmesine neden olabilecek yiyecekler…

GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLECEK YİYECEKLER

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• Beyaz peynir gibi yumuşak peynirler ve pastörize edilmemiş peynir türleri

• Çiğ veya az pişmiş istiridye, ve midye gibi kabuklu deniz ürünleri veya balık

• Çiğ veya az pişmiş kırmızı ya da beyaz et

• Çiğ veya az pişmiş yumurta içeren hamurlar

• Ev yapımı dondurma

• Fasulye filizi, ya da lahana gibi çiğ filizler

• Pastörize edilmemiş meyve suları

• Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri

• Pişmemiş sosisler, sucuklar ve benzeri şarküteri etleri

• Soğutulmuş patates ve et tabakları

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

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• Ateş

• Karın ağrısı ve krampları

• Kusma

• Mide bulantısı

• Sulu veya kanlı ishal


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