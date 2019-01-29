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Girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren zanlıya adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:43 | Son Güncelleme

Karaman’da hırsızlık yapmak için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 1 saat arayla 5 camide hırsızlık girişiminin yaşanması üzerine hemen harekete geçti.

Karaman’da hırsızlık yapmak için girdiği 5 camide imam odalarına zarar veren hırsızlık şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 1 saat arayla 5 camide hırsızlık girişiminin yaşanması üzerine hemen harekete geçti. Hırsızlık şüphelisini bulabilmek için iz süren ekipler, hırsızlık zanlısının son olarak girdiği Topucak Mahallesi’nde bulunan Gölyeri Boyacı Camii’ni incelemeye aldı. Burada caminin güvenlik kamerası kayıtlarını alarak izleyen polis, zanlının kısa sürede kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği baskınla A.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık şüphelisinin cami cemaati gibi Gölyeri Boyacı Camii’ne ayakkabısını çıkararak içeriye girdiği ve dikkat çekmemek içi ayakkabılarını ayakkabılığa da koyduğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde kapanın kilitli olduğunu gören şüphelinin bir süre kapıyı açmaya çalıştığı ve daha sonra yerde bulunan yangın söndürme tüpüyle kapı camını kırarak içeriye girdiği yer alıyor.

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