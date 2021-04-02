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  4. Girdiği mağaradan koşar adım çıktı! ''Islak kumlardan anlamalıydım''

Girdiği mağaradan koşar adım çıktı! ''Islak kumlardan anlamalıydım''

02.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jessie Clark adındaki kadın, Meksika'da bir plajı keşfederken bulduğu bir mağaraya girdi ama girmesiyle çıkması bir oldu. Mağarada bir gezi yapacağını düşünen kadın, keskin bir kokuyla karşılaştı. Öyle ki burası binlerce turist ağırlayan plajda bir tuvalet olarak kullanılıyordu.

Girdiği mağaradan koşar adım çıktı! ''Islak kumlardan anlamalıydım''

Meksika'daki bir plajda mağara keşfeden kadın, heyecanla kayalara tırmandı, keşfettiği yerin önüne geldi ancak içeri girdiğinde saniyeler içinde geri çıktı.

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''ISLAK KUMLARDAN ANLAMALIYDIM''

Birkaç çekingen adım attıktan sonra jet hızıyla geri dönen kadın, ''yapamam orası tam anlamıyla bir banyo'' dedi ve ekledi: ''O kadar heyecanlıydım ki, suya yakın olmayan ıslak kum damlalarından anlamalıydım. Neredeyse kusacaktım.''

110 binden fazla görüntülenen TikTok videosuna bir kullanıcı, ''Küçük bir deliğe girmeni izlerken kaygılıydım'' dedi.

@jessie_jaimes

That one time I thought I found a cool cave and it turned out to be a shitter. ##bathroom ##gross ##nasty ##ew ##beach ##lovers

♬ A Thousand Miles - Vanessa Carlton


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