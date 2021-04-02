Girdiği mağaradan koşar adım çıktı! ''Islak kumlardan anlamalıydım''

Meksika'daki bir plajda mağara keşfeden kadın, heyecanla kayalara tırmandı, keşfettiği yerin önüne geldi ancak içeri girdiğinde saniyeler içinde geri çıktı.

''ISLAK KUMLARDAN ANLAMALIYDIM''

Birkaç çekingen adım attıktan sonra jet hızıyla geri dönen kadın, ''yapamam orası tam anlamıyla bir banyo'' dedi ve ekledi: ''O kadar heyecanlıydım ki, suya yakın olmayan ıslak kum damlalarından anlamalıydım. Neredeyse kusacaktım.''

110 binden fazla görüntülenen TikTok videosuna bir kullanıcı, ''Küçük bir deliğe girmeni izlerken kaygılıydım'' dedi.



