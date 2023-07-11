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  4. Giresun'da fabrikada göçük! Bir işçi için zamanla mücadele ediliyor

Giresun'da fabrikada göçük! Bir işçi için zamanla mücadele ediliyor

11.07.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kuvvetli yağış nedeniyle bir su fabrikasının depo bölümünde çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Ekipler, moloz ve toprak yığını altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Giresun'da fabrikada göçük! Bir işçi için zamanla mücadele ediliyor

Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sonrasında ilçenin Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde çökme meydana geldi. Çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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YARALI OLARAK KURTARILDILAR

İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

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GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİDEN YAŞAM BELİRTİSİ ALINDI

Göçük altında kalan Şinasi Özdemir'den (50) yaşam belirtisi alındı. Forklifte sıkıştığı belirlenen Özdemir'i kurtarmak için demir aksamı oksijen kaynağı ile kesmeye çalışan ekipler, bir yandan da elden ele kovalarla toprak molozonu kaldırarak zamana karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Göçük

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