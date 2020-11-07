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Giresun'da sel riski altındaki şantiyede çalışmalar durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Giresun’da, dün etkili olan sağanak nedeniyle taşan Mursal Deresi’nin sürüklediği şantiyeye ait araç ve iş makineleri, dere yatağında kaldı. 22 Ağustos’ta 5 askerin şehit olduğu dere yatağında sel riski nedeniyle şantiyedeki çalışmalar durduruldu, iş makinesi ve araçlara da müdahale edilemedi.

Doğu Karadeniz’de dün etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Giresun’da Tirebolu ilçesindeki Mursal Deresi ve çevre derelerde su seviyesi yükseldi. Tirebolu- Doğankent karayolunun 12’nci kilometresinde, 22 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinde menfez çökmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu Tirebolu- Doğankent kara yolunun yapım çalışmalarını yürüten şirketin şantiyesini de sel bastı. Bölgede menfez ve yol yapımını sürdüren şirkete ait park halindeki bir kamyon ve iş makinesi de sele kapılarak sürüklendi, çalışanlar da bölgede uzaklaşarak kurtuldu.

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İŞ MAKİNELERİ DERE YATAĞINDA KALDI

Sürüklenen araç ve iş makineleri dere yatağında kaldı. Sel riskinin sürdüğü alanda şantiyedeki çalışmalar durduruldu, iş makinesi ve araçlara da müdahale edilemedi. Polis ekipleri de şantiye girişini kapattı, içeriye kimsenin girişine izin vermedi.
Karaahmetli Köyü Muhtarı Feza Karadeniz, "Bu dere sürekli taşıyor. Yıllardır böyle, buraya yeni bir köprü yapılıyor ancak bu şekilde zor yapılır. Buranın öncelikle düzenlenmesi gerekiyor. Dere kanala alınmadan yapılıyor. Burada öncelikle dere kanala alınmalı. Çünkü dere burayı oyuyor, köprü ayaklarının yapıldığı yerin altı alınıyor. Bu ayaklarda sıkıntı yaşanır" dedi.

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BÖLGEDE RİSK SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’de yer yer çok kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre; Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleriyle Artvin'in kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

DHA

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