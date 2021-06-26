Giresun'da şiddetli sağanak! Dere taştı, yollar çamurla kaplandı

İlçeye bağlı Mesudiye ve Topçam Mahalleri'nde öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetini artıran sağanak sonucu daha önce kuruyan dere, debisi yükselince taştı.

Yaşanan su taşkını nedeniyle yollarda su birikinteleri oluştu. Yağmur sularına kapılan çöp konteynerleri de yollara sürüklendi.

Bölgede güvenlik önlemi alan beldiye ekipleri, çamur ve çakıl taşlarıyla kapanan yollarda temizleme çalışması başlattı.

Bölgede ilk belirlemelere göre ciddi olumsuzluk yaşanmazken, maddi hasar meydana geldiği bildirildi. (DHA)



