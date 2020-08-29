Giresun'daki sel felaketinde son durum! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor

Haberi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gitti. Bakan Soylu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bu sırada Akar'ın eşi Zeynep Akar ve kızı Çiğdem Yavru da dere yatağının olduğu alana geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan Çiğdem Yavru, babasının cenazesinin çıkarılmasını bekledi.

Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.

Arama kurtarma ekiplerince, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin, Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giresun’da hafta sonu yaşanan sel afetinde, kayıp olarak aranan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bakan Soylu, incelemelerinin ardından indiği dere yatağından iskele yardımıyla yola çıkarak Dereli ilçesine geçti. AFAD ekiplerince çıkarılan Akar'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

SELDE YIKILAN CAMİDEN GERİYE MİNARESİ KALDI

Giresun'da selin izlerinin silinmesi ve kayıp 2'si asker 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde, sel sularına dayanamayarak yıkılan camiden geriye sadece minaresi kaldı. Beldedeki camiinin selden günler önce ve sonra çekilen fotoğraf kareleri; bölgede yaşanan afetin boyutunu da gözler önüne serdi. Minaresi ayakta kalmayı başaran, çevresi sel sularıyla kaplanıp, yıkılmadan dakikalar önce son anlarına ait fotoğraf karesi de ortaya çıkan caminin, enkaza dönen son durumu havadan görüntülendi.

'BAKTIK CAMİ YERİNDE YOK'

Camiden sadece minaresinin geriye kaldığını belirten beldede oturan Abdullah Akgün, "1 hafta önce bu camide cuma namazı kılmıştım. Selden sonra baktık cami yerinde yok. Sel almış götürmüş" dedi.

Gül Akgün, "Sürekli gelip gittiğimiz camimizdi. Selden sonra geriye sadece minaresi kaldı. İnşallah köyümüze daha güzeli yapılır" diye konuştu.

Beldede oturan Aysel Akgün ise, "O gün saat 13.30’da yağmur başladı. Hiç durmadı. Gece 22.00 sıralarında da camimiz yıkıldı. Sadece minaresi kaldı. Yıldırım attı, arabalar gitti, köprümüz yıkıldı. Bu zamana kadar hiç böyle yağmur yağmamıştı. Çok korktuk. İnşallah bir daha böyle bir felaket olmaz. Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

(DHA)



