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GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Giresun Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da

14.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun seçim sonuçları 2023 oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00 itibari ile başladı ve 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ise saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak. Bu kapsamda GİRESUN 2023 Genel Seçim sonuçları ve 28. Dönem Milletvekili sonuçları oy oranları canlı olarak Mynet.com’da yayınlanacak. İşte Giresun seçim sonuçlarına dair detaylar...

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Giresun Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da

Giresun seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Giresun'un ilçeleri olan Merkez seçim sonuçları, Bulancak seçim sonuçları, Tirebolu seçim sonuçları, Görele seçim sonuçları, Eynesil seçim sonuçları da merak konusu oldu. 14 Mayıs 2023 Giresun seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

GİRESUN SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

Giresun'un ilçeleri olan Piraziz seçim sonuçları, Bulancak seçim sonuçları, Merkez seçim sonuçları, Keşap seçim sonuçları, Espiye seçim sonuçları, Tirebolu seçim sonuçları, Görele seçim sonuçları, Eynesil seçim sonuçları, Alucra seçim sonuçları, Çamoluk seçim sonuçları, Çanakçı seçim sonuçları, Dereli seçim sonuçları, Doğankent seçim sonuçları, Güce seçim sonuçları, Şebinkarahisar seçim sonuçları ve Yağlıdere seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Giresun seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Giresun seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

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