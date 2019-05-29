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Giresun'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Teğmen Raşit Aydın'ın (28) acı haberi, Giresun'daki ailesine ulaştı.

Giresun'a şehit ateşi düştü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Teğmen Raşit Aydın'ın (28) acı haberi, Giresun'daki ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda, teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın Giresun'un Espiye ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Teğmen Raşit Aydın’ın aslen Giresun'un Espiye ilçesinden olduğu öğrenilirken, ailesinin Sakarya'da yaşadığı, ancak yaz mevsiminde Espiye ilçesine bağlı Yeniköy köyüne geldiği belirtildi. Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın şehit olduğu haberini alan aile, Giresun'dan ayrılarak Sakarya'ya gitti.
Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komtanlığın'da görev yapan ve bekar olan şehit Teğmen Raşit Aydın, yarın Sakarya7da toprağa verilecek.
Bu arada aynı köyden sözleşmeli Er Murat Şahin de 21 Nisan 2019’da Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi’nde teröristlerle çıkan çatışmada 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü.

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