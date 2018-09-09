Giresun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları

GİRESUN (AA) - Giresun'da dün girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Hüseyin Topşir'i arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
23 yaşındaki Topşir'in bulunması amacıyla yürütülen ve dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı.
Giresun Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerince Güre Mahallesi Plajlar bölgesinde yürütülen çalışmalar gün boyu sürdü.
Sahil güvenlik helikopterinin havadan destek sağladığı çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.
Havanın kararması nedeniyle sona erdirilen arama çalışmaları, yarın devam edecek.
Topşir'in, Azerbaycan'daki bir üniversitede tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu ve yeni akademik yıl için gelecek hafta bu ülkeye gideceği öğrenildi.
Merkeze bağlı Güre Mahallesi Plajlar mevkisinde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Hüseyin Topşir, bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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