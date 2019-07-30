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Giresun’da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Giresun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Karadeniz sahil yolu üzerinde Espiye ilçesi istikametinden Tirebolu istikametine gitmekte olan Kadir Efe yönetimindeki 34 HZ 6235 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Hüsamettin Öztürk’un kullandığı 28 AAG 244 plakalı araca arkadan çarptı.

Giresun’da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı

Giresun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadeniz sahil yolu üzerinde Espiye ilçesi istikametinden Tirebolu istikametine gitmekte olan Kadir Efe yönetimindeki 34 HZ 6235 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Hüsamettin Öztürk’un kullandığı 28 AAG 244 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Kazada her iki aracın şoförünün yanı sıra araçlarda bulunan Nisanur Aydın ve Azra Efe yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Espiye ve Tirebolu Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giresun’da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı

Giresun’da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı

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