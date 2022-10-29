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  4. Giresun'da yayla evlerinden güneş paneli çalan 2 zanlı tutuklandı

Giresun'da yayla evlerinden güneş paneli çalan 2 zanlı tutuklandı

29.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yayla evlerinden güneş paneli çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

GİRESUN (AA) - İlçenin Evcili köyüne bağlı Çakırlı Yaylası'nda iki evden, elektrik üretiminde kullanılan güneş paneli çalındı.

Ev sahiplerinin şikayeti üzerine, Giresun Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şebinkarahisar Jandarma Komutanlığınca ekip oluşturuldu. Sivas'taki güvenlik güçleriyle ortak çalışma yapan ekip, hırsızlık olayını E.G. ve S.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Malzemelerin 20 bin lira karşılığında Sivas'ta satılacağı bilgisine ulaşan ekip, şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan E.G. ve S.B, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güneş panelleri ise sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Güneş paneli

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