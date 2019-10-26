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Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 23:49 | Son Güncelleme

Yağlıdere ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan evde baba ile oğlu hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 kişi öldü.

İlçeye bağlı Sınır köyünde Ahmet Çil'e (95) ait evde yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Giresun, Yağlıdere ve Espiye belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahale ettiği yangında Ahmet Çil ve oğlu Osman Çil'in (60) cesedine ulaşıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet tedbirleri alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri de hazır bekletiliyor.

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2 ölü giresun yangın Yıldırım

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