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Girit açıklarında uçak düştü! 1 kişi hayatını kaybetti

15.12.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında tek motorlu küçük uçağın denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kurtarıldı. Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. İşte haberin detayları...

Girit açıklarında uçak düştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Girit adasının Kandiye şehri yakınlarında tek motorlu uçağın denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Nikos Kazantzakis Havalimanı'ndan havalanan tek motorlu uçakta iki kişinin bulunduğu ve henüz bilinmeyen nedenle Kandiye şehri yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtulduğu kaydedildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. (AA)

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