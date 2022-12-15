Girit açıklarında uçak düştü! 1 kişi hayatını kaybetti

Girit adasının Kandiye şehri yakınlarında tek motorlu uçağın denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Nikos Kazantzakis Havalimanı'ndan havalanan tek motorlu uçakta iki kişinin bulunduğu ve henüz bilinmeyen nedenle Kandiye şehri yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtulduğu kaydedildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını bildirdi. (AA)

