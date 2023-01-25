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Gitar kılıfı, terlik tabanı... Akılalmaz yöntemler İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıkartıldı! Önce X-Ray'de görüldü

25.01.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda akıllara durgunluk veren yöntemler ortaya çıkartıldı. X-Ray taramasından geçirilen bir gitar çantasında sıra dışı yoğunluk fark edilip detaylı arama yapılınca uyuşturucu gizlendiği anlaşıldı. Şüpheli gözaltına alınırken bir diğer operasyonda ise riskli olarak değerlendirilen bir kargo açıldı ve içindeki terlikte farklı bir dikiş olması dikkat çekince terlik tabanına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu bulundu.

Gitar kılıfı, terlik tabanı... Akılalmaz yöntemler İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıkartıldı! Önce X-Ray'de görüldü

İstanbul Havalimanı'nda şüphelilerin akılalmaz yöntemlerini ortaya çıkaran iki uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu iki operasyonda biri gitar kılıfına, diğeri de terlik tabanına gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi. İşte detaylar...

GİTAR ÇANTASI GEÇERKEN X-RAY'DE SIRA DIŞI BİR YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri ve hedefleme çalışmaları neticesinde, İran’dan gelen bir şüpheli yolcu takibe alındı.

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Yolcunun taşıdığı gitar çantası x-ray taramasından geçirildi. Gitar çantasında sıra dışı bir yoğunluk olduğu görüldü. Bunun üzerine gerçekleştirilen detaylı fiziki aramada, şüpheli görülen bölgelere gizlenmiş vaziyette maddeler olduğu tespit edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizde, uyuşturucu maddenin metamfetamin olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki metamfetamine el konuldu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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TERLİK TABANINDAN DA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Diğer bir operasyonda ise, Gümrük Muhafaza ekipleri riskli olarak değerlendirdiği bir kargoyu açarak aradı. Kargonun içindeki giysilerin arasında bulunan terliklerin tabanında değişik bir dikiş olduğu fark edildi.

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Dikişlerin sökülmesiyle terliklerin taban kısmına zulalanan 500 gram captagon hap bulundu. (İHA)

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Gitar uyuşturucu İstanbul Havalimanı terlik

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