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  4. Giyilmiş iç çamaşır ve çoraplarını satan öğrenci ayda 6.200 TL kazanıyor

Giyilmiş iç çamaşır ve çoraplarını satan öğrenci ayda 6.200 TL kazanıyor

10.12.2020 12:50 | Son Güncelleme:
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Giyilmiş iç çamaşır ve çoraplarını satan öğrenci ayda 6.200 TL kazanıyor

Üniversite öğrencisi Mel Kim Brown, dünyanın dört bir yanından takipçilerine kullanılmış iç çamaşırı ve çoraplarını satıyor.

30 yaşındaki Mel, daha önce internet üzerinden ikinci el Cadılar Bayramı maskesi satıyordu. Eskimiş bir eldivenini satın almak isteyen bir müşteriden sonra, kullanılmış eşyalarını satışa çıkardığı online mağazasını açtı.

Üniversitede fizik öğrencisi olan Mel’in online mağazasını her ay yaklaşık 20.000 kişi ziyaret ediyor. Bazı müşterilerin kullanılmış giysilerine hayli yüklü ödeme yaptığını ve bazen de garip isteklerle karşılaştığını söyleyen Mel, “Bir keresinde tayt ve sandalet giyerek taze meyvelerin üstüne basmam istenmişti. Ardından bu meyveleri paketleyerek bir video ile birlikte kendisine göndermem istendi. Sadece 10 saniyelik bir videoyu ve karşılığında 500 TL kazandım” dedi.

Mel, giyilmiş giysilerinin çoğunlukla cinsel amaçla kullanıldığını düşünüyor. İç çamaşırı satışlarının çoğunlukla ABD ve Kanada’da gerçekleştiğini, ayrıca Cayman Adaları’ndan da alışveriş yapıldığını söyleyen Mel “en çok satın alınan şey iç çamaşırı oluyor. Neredeyse her gün yeni bir sipariş alıyorum ve dolabımdaki giysilerin neredeyse tamamını tükettim. Giysilerimin bir işe yaramasından memnunum” dedi.

Kendisine bir OnlyFans hesabı oluşturduğunu söyleyen Mel, “İnsanlar çok seçici. Bir adam tabureye oturup bacak bacak üstüne atmamı istemişti. Ona üç, dört poz göndermeme rağmen sadece birini beğendi” dedi.

Bu işe tesadüfen giriştiğini söyleyen Mel, bazen müşterilerinden para veya hediye aldığını da belirtti. Erkek arkadaşının yaptığı işi bildiğini söyleyen Mel, kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Kullanılmış giysilerini satarak elde ettiği parayı ise yeni bir bilgisayar almak ve üniversite masraflarını karşılamak için kullanıyor. Müşterilerinin kendisine gönderdiği hediyeler arasında güzellik ürünleri, mücevher, çikolata ve giymesini istediği iç çamaşırları bulunuyor.

Online mağazasını açmadan önce Instagram üzerinden satış yaptığını söyleyen Mel bir müşterisinin kendisine düzenli olarak para gönderdiğini ve zamanla arkadaş olduklarını anlatarak “Zamanla aramızda bir arkadaşlık gelişti ve ben istemeden düzenli olarak para göndermeye başladı. Bana hiçbir neden olmadan her ay para yatırdı. Ona soyunur gibi yaptığım videolarla teşekkür etmek istedim, ama kabul etmedi” dedi.

Mel, işinde elde ettiği başarıyı daha fazla kadınla paylaşmak istediğini, fizik üzerine çalışan bir araştırma ekibine katılmayı ve o esnada bu işi sürdürmeyi umduğunu söyleyerek “Kadınların, bunun illegal bir şey olmadığını bilmesini istiyorum. Bu öğrenciler için harika bir para kazanma yolu” dedi.


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