Giyinme odanızın havasını değiştirecek ve en az iki katı yer tasarrufu sağlayacak şık elbise askıları

Her şeyin üst üste olmasından, aradığınızı bulamamaktan, odanızdaki kalabalık görüntüden sıkıldınız mı? Giyinme odanızda ekstra yere, rafa veya askıya ihtiyacınız varsa bu ürünlere bayılacaksınız! Yerden tasarruf etmek ama aynı zamanda odanızı da güzelleştirmek istiyorsanız güzel bir haberimiz var. Raflı, rafsız, aynalı, aynasız, uzun, kısa, metal, ahşap birbirinden farklı, her ihtiyaca cevap verebilecek giysi askılıklarıyla karşınızdayız! Artık hem daha düzenli hem ferah giyinme alanı yaratabilirsiniz! Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Her odaya kolayca uyum sağlayabilecek bir model

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Odanızda yerden tasarruf sağlamak istiyorsanız çok katlı askılıkları tercih etmek isteyebilirsiniz. Alt raflarına ayakkabılarınızı, üst rafına valiz, kutu ve çantalarınızı koyabileceğiniz harika bir askılık arıyorsanız bu ürün tam size göre! Weblonya Ayakkabılık Ayaklı Elbise Askısı zarif ve sade tasarımıyla her odaya uyum sağlar. Askılığının hem üstünde hem altında bulunan toplam 2 adet rafıyla da oldukça kullanışlı elbise askısı 145x89x32 cm boyutlara sahip. Siyah rengiyle, ızgaralı raflarıyla hemen her dekorasyona kolaylıkla uyum sağlayacak askılığı çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok!

2. Askı, ayna ve raf. Şimdi 3'ü 1 arada!

Giyinme odalarının olmazsa olmazlarından biri de boy aynaları. Peki, aynayı askılarla birleştirmeye ne dersiniz? Rani Mobilya P3 Aynalı Duvar Askısı sahip olduğu 40x10x122 cm ölçülerindeki aynasıyla oldukça kullanışlı. Bir tarafında mont, ceket ve çantalarınızı asabileceğiniz askıları bulunan ürünün diğer tarafında da raf yer alır. Raf kısmına küçük eşyalarınızı, kozmetik malzemelerinizi, takılarınızı koyabilir ya da dekoratif eşyalarla süsleyebilirsiniz. Birinci sınıf ham maddeden üretilen duvar askısının kurulumu da son derece kolay! Sadece yıldız tornavidayla zahmetsiz bir şekilde kurulumunu tamamlayıp duvarınıza asabilir, dakikalar içinde kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Çift katlı elbise askılığı sayesinde yerden iki kat tasarruf edebilirsiniz

Rafı olmayan ve daha sade modeller arıyorsanız bu ürünü çok seveceksiniz! Sadece elbiselerinizi asabileceğiniz, sade tasarımlı, yerden de tasarruf edebileceğiniz bir modele ihtiyacınız varsa çift katlı askılıkları tercih edebilirsiniz. Larose Elbise Askısı, sahip olduğu çift katlı askı tasarımıyla tüm giysileriniz için yeterli alanı sunar. Düz siyah rengi ve sade duruşuyla hemen her oda ve mobilyayla uyum içinde olacak askılıkla istediğiniz düzeni kolayca oluşturabilirsiniz. Kullanışlı ve minimal yapısı sayesinde odanızın her köşesine rahatça konumlandırabilir ve depolama alanınızı artırabilirsiniz.

4. Ahşaptan vazgeçemeyenleri de unutmadık

Ev dekorasyonunun vazgeçilmez materyali ahşap artık elbise askılarında da sıklıkla kullanılıyor. Çok sevilen ahşabı askılıklarla birleştirerek kullanmak ve odanızın havasına doğal bir dokunuş katmak istiyorsanız bu ürüne bir göz atmalısınız! 148x106x35 cm boyutundaki Victor Vallery 2 Raflı Ahşap Konfeksiyon Elbise Askılık Vestiyer’le dilediğiniz mekânda şık bir depolama alanı yaratabilirsiniz. Kaliteli sedir ağacından üretilen modelin askı dışında 2 adet de rafı bulunur. Ahşap malzemesi ilaçlandığı için böceklenme ve çürümeye karşı dayanıklılık gösterir. Kullanışlı ve şık model, kolay kurulumuyla da kalbinizi fethedecek!

5. Artık giyinme odanızın duvarlarını bile değerlendirebilirsiniz

Küçük bir odaya sığdırmanız gereken çok fazla kıyafete sahipseniz size güzel bir haberimiz var! Sadece duvarınıza monte ederek kullanabileceğiniz harika bir askı modelini inceliyoruz. Fec Reklam Gold Metal Duvara Monte Elbise Askılığı, ayaksız tasarımı sayesinde odanızda yer kaplamadan ekstra depolama alanı sunar. Direkt olarak kolayca duvara monte edebileceğiniz 100x35x23 cm boyutlara sahip kullanışlı askılık, şık altın rengiyle de dikkat çeker. Dolap, komodin ve şifonyer gibi mobilyaların üstünde harika duracak elbise askılığı, gören herkesi kendine hayran bırakacak!

6. "Sade ama şık ürünler vazgeçilmezim." diyenlere

Mobilya tercihiniz beyaz renkten ve sadelikten yanaysa sıradaki modeli çok seveceksiniz. Bayz Design Pratik Elbise Dolabı Askılık Gardırop, dolap görünümüne sahip tasarımıyla çok şık. Düz beyaz renkli oluşu odanıza ferah bir hava katarken çift raflı tasarımıyla da oldukça kullanışlı. 30x125x90 cm boyutuyla küçük alanlar için ideal askılık, muadillerine kıyasla kısa olduğundan odanızın her köşesine kolayca uyum sağlayabilir ve yer kaplamaz. İçerisinde bulunan askı bölümüne giysilerinizi asabilir, raflarına da kutu, çanta, valiz ya da ayakkabılarınızı koyarak kullanabilirsiniz.

7. Duvar askısına eklenen minik raflarla odanızı renklendirin

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ArbenTedarik Portmanto Duvar Askılığı, sahip olduğu 5 adet askıyla kullanım kolaylığı sağlarken şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak! 120x37x22 cm boyutlara sahip kullanışlı askılığı duvarınıza monte ederek yerden tasarruf sağlayabilir, eşyalarınız için ekstra alan yaratabilirsiniz. Holde kullanarak hem mont, ceket gibi giysileri hem şemsiye ve çanta gibi eşyalarınızı asmak için tercih edebilirsiniz. Modelde yer alan raflara ise küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Dilerseniz giyinme ya da yatak odasında kullanarak askılara giysilerinizi asabilir, raflarına biblo ve fotoğraf yerleştirerek odanızı daha da güzelleştirebilirsiniz.

8. Sıra dışı tasarıma sahip bir askıyla odanızın havasını tamamen değiştirebilirsiniz

Sıradan modellerden ve basit tasarımlardan sıkıldıysanız, daha farklı bir askılık arıyorsanız sıradaki model tam size göre! VegaDekor Gold Metal Ayaklı Konfeksiyon Askılığı, 50x130 cm ölçülerinde olduğu için odanızda fazla yer kaplamadan ekstra depolama alanı yaratır. Gold metal renkli şık askılık, zarif tasarımıyla hemen her dekorasyona da kolayca uyum sağlar. Daire şeklindeki ayak formuyla sabit durur ve devrilmez. Kaliteli, sağlığa zarar vermeyen metal malzemesi ise temizlik kolaylığı sağlar. Odanızın havasını tamamen değiştirecek şık askılığı ceket, mont ve elbiselerinizi asmak için kullanabilirsiniz.

9. Minimal tasarımlar da vazgeçilmeyenler arasında

Son zamanlarda çok sevilen elbise askısı modellerinden birisi de sade ve açık renkli olanlar. Minimalist tasarımıyla fazla yer kaplamayan Remaks Loft Konfeksiyon Askılık Ayaklı Elbise Askısı, askı formunun yanında 1 adet rafa da sahip. 19 mm profilden üretilen şık askılığı uzun yıllar kullanabilirsiniz. Kaliteli materyali sayesinde temizlik kolaylığı da sağlayan kullanışlı askılığın yüksekliği 136, derinliği 36, genişliği ise 89 cm. Her dekorasyona uyumlu beyaz rengiyle de oldukça zarif askılık, odanıza çok yakışacak! Alt kısmında bulunan rafına kıyafetlerinizi katlayarak koyabilir ya da kutu, çanta ve ayakkabılarınızı yerleştirebilirsiniz.

10. Şık, kullanışlı ve dikkat çekici! Bu askıya bayılacaksınız

Odanızda yeterince yer olmadığını düşünüyor ve duvarlarınızı değerlendirmek istiyorsanız sizin için güzel bir ürün inceliyoruz! Apexstor Duvara Monte Ahşap Elbise Askısı, ağaç dallarını anımsatan tasarımıyla dikkat çeker. Paket içerisinde 2 adet bulunan elbise askısı, zarif dal şeklindeki askılarıyla odanızın havasını değiştirecek! Uygun fiyatıyla da kalbinizi fethedecek askılık, duvara kolayca monte edilir. Özellikle şemsiye, çanta, mont, şapka ve ceketler için harika bir tercih olabilecek, kayın ağacından üretilen modelle evinize şık ve doğal bir dokunuş eklemeye ne dersiniz?