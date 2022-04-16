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Gizemli hastalık panik yaratıyor! 74 çocukta tespit edildi

16.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de şimdiye kadar 74 kişide tespit edilen "gizemli hepatit" vakalarının artış eğiliminde olduğunu bildirdi. Örgütten, hepatit vakalarına ilişkin sorularına verilen yazılı yanıtta, vakalarda artış eğilimi ihtimali ve tespit edilen nedeni belirsiz hepatit virüsünün Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı konularını ele aldı.

Gizemli hastalık panik yaratıyor! 74 çocukta tespit edildi

Açıklamada, İngiltere'de son bir aydır hepatit vakalarında artış eğilimi gözlemlendiği kaydedilerek, "Nedeni bulunmadan daha fazla vakanın tespit edilme ihtimali çok yüksek." ifadesi kullanıldı.

Şimdiye kadarki vakaların patojeninde üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs veya Covid-19'un rolü olabileceğine dair varsayımların dikkate alındığı belirtilen açıklamada, buna karşın diğer bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan faktörlerin vakalarda etkili olma ihtimalinin incelendiğine işaret edildi.

KÜRESEL SALGINA YOL AÇABİLİR

Açıklamada, bazı hepatit vakalarında Covid-19, bazılarında ise adenovirüs tespit edildiği, fakat hepatit vakalarının bu iki virüsle bağlantısının netleşmesi için vakaların genetik nitelendirmeye gitmesi gerektiği vurgulandı.

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İngiltere'deki hepatit vakalarının yeni bir küresel salgına yol açma ihtimaline değinilmeyen açıklamada, DSÖ üyesi ülkelere, İngiltere'deki hepatit vaka tanımlamalarına uyan enfeksiyonları tanımlayıp Örgüt'e rapor etme çağrısı yapıldı.

İNGİLTERE’DE 74 HEPATİT VAKASI

DSÖ, dünkü açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta, nedeni belirsiz gizemli hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle temas nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği vurgulanmıştı.

COVID-19 DA GİZEMLİ HASTALIK OLARAK TANIMLANMIŞTI

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir küresel salgın ihtimalini gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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