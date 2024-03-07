'Gizli altın mezar' için ailesi tarafından satanist ayinde öldürüldü: 6 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Vudu bebekleri, büyü kitapları, işkence...

Dünyayı dehşete düşüren 'satanist ayin' dehşeti Kolombiya'da meydana geldi. Kamuoyunda geniş yer bulan korkunç olayda; 6 yaşındaki Maximiliano Tabares isimli çocuk, annesi Sandra Patricia Caro Perez ve üvey babası Fabian Andres Carmona Ramirez tarafından iki günlük bir ritüel sırasında feci şekilde dövülerek öldürüldü.

'GİZLİ ALTIN MEZAR' İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

6 yaşındaki küçük çocuğu şeytani ritüellere kurban eden ailenin gözaltına alınıp tutuklandı.

Mahkemede savunma yapan çiftin, çocuğun ölümünün onları "gizli bir altın mezara götüreceğine" inandıklarını söylediği belirtildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ TOPRAK ALTINDA BULUNDU

Maximiliano'nun işkenceye maruz kalan cesedi, Segovia köyündeki gizli bir mezarda bulundu.

ARALARINDA BÜYÜKANNE DE VAR

Polis soruşturması sırasında aralarında Maximiliano'nun büyükannesinin de bulunduğu tarikatla bağlantılı dört kişi daha tutuklandı.







