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  4. 'Gizli altın mezar' için ailesi tarafından satanist ayinde öldürüldü: 6 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Vudu bebekleri, büyü kitapları, işkence...

'Gizli altın mezar' için ailesi tarafından satanist ayinde öldürüldü: 6 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Vudu bebekleri, büyü kitapları, işkence...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2024 14:36
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Satanist ayin dehşeti Kolombiya'da meydana geldi. 6 yaşındaki küçük çocuk annesi ve üvey babası tarafından işkenceyle 'kurban' edildi. 'Gizli bir altın mezar' bulabilmek için ailesi tarafından vahşice öldürülen Maximiliano Tabares isimli çocuğun cesedi, gömülmüş halde bulundu. Korkunç olayı gerçekleştiren anne ve üvey babanın, "Vudu bebekleri ve büyü kitapları" kullanarak şeytani bir tarikatı yönettikleri belirlendi.

'Gizli altın mezar' için ailesi tarafından satanist ayinde öldürüldü: 6 yaşındaki çocuğun korkunç sonu! Vudu bebekleri, büyü kitapları, işkence...

Dünyayı dehşete düşüren 'satanist ayin' dehşeti Kolombiya'da meydana geldi. Kamuoyunda geniş yer bulan korkunç olayda; 6 yaşındaki Maximiliano Tabares isimli çocuk, annesi Sandra Patricia Caro Perez ve üvey babası Fabian Andres Carmona Ramirez tarafından iki günlük bir ritüel sırasında feci şekilde dövülerek öldürüldü.

'GİZLİ ALTIN MEZAR' İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

6 yaşındaki küçük çocuğu şeytani ritüellere kurban eden ailenin gözaltına alınıp tutuklandı.

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Mahkemede savunma yapan çiftin, çocuğun ölümünün onları "gizli bir altın mezara götüreceğine" inandıklarını söylediği belirtildi.

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KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ TOPRAK ALTINDA BULUNDU

Maximiliano'nun işkenceye maruz kalan cesedi, Segovia köyündeki gizli bir mezarda bulundu.

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ARALARINDA BÜYÜKANNE DE VAR

Polis soruşturması sırasında aralarında Maximiliano'nun büyükannesinin de bulunduğu tarikatla bağlantılı dört kişi daha tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya satanist cinayeti
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