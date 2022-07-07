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Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

06.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonu ile yayın hayatına başlayan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal, dizide giydiği kıyafetlerle dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun canlandırdığı Yaz karakterinin kombinleri, dizinin takipçileri tarafından çok beğeniliyor. Siz de Yaz karakterinin göz alıcı, renkli tarzını beğeniyor ve giydiği bu çiçekli elbiseye benzer modeller arıyorsanız sizin için seçtiğimiz alternatif elbiselere önerilere göz atmaya ne dersiniz?

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Son yıllarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Sinem Ünsal, oyunculuğunun yanı sıra giydikleri ve stiliyle sevenlerinin beğenisini topluyor. Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Gizli Saklı dizisinde hayat verdiği Yaz karakterinin giydiği yeşil renkli çiçekli elbise, dizinin takipçileri tarafından çok beğenildi. Eğer siz de sıcak yaz günlerinde böyle cıvıl cıvıl, çiçekli elbiseleri sevenlerdenseniz ve Yaz karakterinin bu elbisesine benzer modeller arıyorsanız sizin için derlediğimiz alternatif elbise modellerini incelemenizi öneririz.

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1. Şıklık ve rahatlık bir arada: ONLY Onlwinner Sl Maxi Elbise

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

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Sıcak yaz aylarında şıklığınızı ortaya koymak için tiril tiril maxi elbiseleri tercih edebilirsiniz. Çiçek desenli ONLY Onlwinner Sl Maxi Elbise, yaz sezonunda hem tatilde hem şehirde sizin için harika bir alternatif olabilir. Büyük çiçek desenleri ve ince askılarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan elbise modeli, ayarlanabilir askılarıyla son derece konforlu bir kullanım sunar. İncecik kumaşı ile sıcak yaz günlerinde serinliğin tadını çıkarabileceğiniz bu elbiseyi dilediğiniz sandalet veya ayakkabı modeliyle tercih edebilir, sevdiğiniz aksesuarlarla kombinleyerek stilinizi ortaya koyabilirsiniz.

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2. Hem gündüz hem gece kullanıma uygun: Dilvin Boyundan Bağlamalı Uzun Elbise

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Yaz mevsiminde hem günlük olarak hem gece katılacağınız etkinliklerde giyebileceğiniz yazlık bir elbise arıyorsanız Dilvin Boyundan Bağlamalı Uzun Elbise, sizin için harika bir seçim olabilir. Saks mavisi rengi, boyundan bağlamalı ve sırt dekolteli tasarımıyla oldukça şık bir görünüme sahip olan bu modeli; spor ayakkabı ve sandaletlerle kombinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra topuklu ayakkabı ve şık aksesuarlarla tercih ederek yaz gecelerinde etrafınızdaki bakışları üzerinize toplayabilirsiniz. %95 pamuk %5 elastandan üretilen elbise, yumuşacık dokusuyla yaz stilinizin vazgeçilmez parçalarından biri olabilir.

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3. Bronz tende harika duran: DeFacto Short Sleeve Woven Elbise

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Yaz sezonunda hem plaj hem günlük giyimde rahatlıkla tercih edebileceğiniz tiril tiril bir elbise modeli arıyorsanız bronz tende harika görünecek DeFacto Short Sleeve Woven Elbise'ye mutlaka göz atmanızı öneririz. Ürün; kırmızı rengi, omuz dekoltesi, regular fit kalıbı ve kare yakasıyla hem spor hem şık görünüme sahip. %100 viskondan üretilen kumaşı sayesinde kullanıcılara son derece konforlu bir his sunar. Plaj elbisesi olarak da giyebileceğiniz bu elbiseyi, dilerseniz şık görünen bir kemer ve şapka ile tamamlayarak şehir stilinizde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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4. Plajdan partiye, ofisten alışverişe her ortama uygun: Dechoga Çiçekli Elbise

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Plajdan ofise, partiden alışverişe birçok ortamda rahatlıkla giyebileceğiniz yazlık bir elbise arıyorsanız Dechoga markasının boyundan bağlamalı Çiçekli Elbise modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Göğüs kısmı lastikli, alt kısmı ise rahat kesim olan ürün, hareket özgürlüğünüzü arttırarak son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Spor ayakkabı, terlik, sandalet ve topuklu ayakkabıların yanı sıra şık şapka ve çantalar ile elbiseyi kombinleyebilir, her ortamda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Yaz mevsiminde gardırobunuzun joker parçalarından biri olmaya aday görünen bu ürünü yakından incelemeye ne dersiniz?

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5. TSWRK Kolsuz Parti Elbisesi ile yaz partilerinde göz kamaştırın

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

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Yaz sezonunun gelmesiyle katılacağınız partilerde hem rahat edeceğiniz hem şık görüneceğiniz bir elbise arayışınız varsa TSWRK markasının boyundan ve sırttan bağlamalı Kolsuz Parti Elbisesi modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Midi boyu, iki yırtmacı ve karın bölgesindeki mini dekoltesiyle son derece şık bir görünüme sahip olan ürünü, şık kolyeler ve topuklu ayakkabılarla kombinleyerek her türlü yaz davetinde tüm dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz. Hafif yapısı ve yumuşak dokusuyla oldukça konforlu bir his sunan bu yazlık elbiseye mutlaka göz atmanızı öneririz.

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6. Koton Balon Kollu Beli Bağlamalı Düğmeli Elbise ile rahat bir yaz sezonu geçirin

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Sıcak yaz aylarında tiril tiril, rahat edebileceğiniz keten bir elbise arıyorsanız Koton Koton Balon Kollu Beli Bağlamalı Düğmeli Elbise sizin için şık bir alternatif olabilir. %55 keten ve %45 pamuktan üretilen kumaşı ile sıcak yaz günlerinde rahat etmenizi sağlayan elbise; bej rengi, gömlek yakaları, balon kolları, düğmeleri ve belden bağlama kemeri ile son derece şık bir görünüme sahip. Terlikten sneakera, sandaletten babete dilediğiniz ayakkabıyla kombinleyebileceğiniz hem ofiste hem buluşmalarda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu elbiseyi, yaz aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğinize eminiz.

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7. TRENDYOLMİLLA Çapraz Bağlama Detaylı Elbise ile tek ürünle farklı görünümler elde edin

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

TRENDYOLMİLLA Çapraz Bağlama Detaylı Elbise, yaz sezonunda her ortamda giyebileceğiniz çok amaçlı bir parça. Farklı bağlama şekilleri tercih ederek tek elbiseyle çeşitli görünümler elde etmenize olanak tanır. %96 viskon ve %4 elastandan üretilen elbiseyi; ince, yumuşak ve tiril tiril kumaşı ile plaj elbisesi olarak kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra şık bir çanta ve ayakkabı ile kombinleyerek yaz sezonundaki davet ve partilerde de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 7 farklı renk seçeneği bulunan elbisenin diğer renk alternatiflerine de göz atabilirsiniz.

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8. Bianco Lucci Desenli Sırt Dekolteli Viskon Elbise ile şıklığınızdan söz ettirin

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Yaz aylarında hem ofiste hem sosyal yaşantınızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz rahat ve şık bir elbise arıyorsanız Bianco Lucci Desenli Sırt Dekolteli Elbise tam size göre bir olabilir. Ürün, rahat kalıbı ve %100 viskon kumaşıyla son derece konforlu bir kullanım sağlar. Sarıdan pembeye, lacivertten turuncuya kadar toplamda 17 farklı çiçek desenleri ile kullanıcıya geniş bir seçenek sunar. Ofis stilinizde de gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu elbiseyi, sandaletten babete kadar birçok farklı ayakkabı modeli ile kombinleyebilirsiniz.

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9. Uzun elbise rahatlığı sevenlere: Ginfonr Çiçekli Maxi Elbise

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Yaz mevsiminde tiril tiril uzun elbiseler giymeyi tercih ediyorsanız Ginfonr markasının Çiçek Desenli Maxi Elbise modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. V yakalı göğüs dekoltesi ve büyük ay çiçeği desenleriyle son derece şık bir görünüme sahip elbise, yumuşacık dokusuyla son derece konforlu bir his sunar. Deri sandaletlerle kombinleyerek bohem bir görünüm elde edebileceğiniz bu ürünü, dilerseniz dolgu topuk hasır sandaletlerle giyerek yaz partilerinde tarzınızı ortaya koyabilirsiniz. Yaz mevsiminde günlük kullanımda hasır bir şapkayla da çok şık duracak bu elbiseye mutlaka göz atmanızı öneririz.

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10. Dilediğiniz gibi kombinleyin: Happiness İstanbul Siyah Fitilli Yazlık Mini Örme Elbise

Gizli Saklı dizisinden Yaz karakterinin giydiği elbiseye alternatif öneriler

Sıcak yaz aylarında çok parça almaktansa gardırobunuzda joker parçalara yer vermeyi tercih edebilirsiniz. Happiness İstanbul Siyah Fitilli Yazlık Mini Örme Elbise, tam da çok yönlü kombinler için elverişli bir model. Vücudu saran yapısı, halter yakası ve mini boyuyla oldukça şık bir görünümü olan elbiseyi; topuklu ayakkabı, şık kolye ve çantayla kombinleyerek davetlere katılabilirsiniz. Günlük giyiminizde ise dilerseniz düz sandalet veya sneakerların yanı sıra çiçekli kimono veya jean gömlek ile tercih edebilirsiniz. %95 viskon %5 elastandan üretilen kumaşı sayesinde konforlu bir his sunan ürün, yaz mevsiminde favori parçanız olmaya aday!

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