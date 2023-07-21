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  4. Gizli Zoom toplantısındaki 'uzay' fonu espri konusu olmuştu! CHP'li Engin Altay gündem olan arka planıyla ilgili konuştu: 'Genel başkanımız gayet iyi bilir'

Gizli Zoom toplantısındaki 'uzay' fonu espri konusu olmuştu! CHP'li Engin Altay gündem olan arka planıyla ilgili konuştu: 'Genel başkanımız gayet iyi bilir'

21.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de Genel Merkez'den gizli yapılıp sosyal medyaya bir kesitinin kaydı sızan Zoom toplantısı Türkiye'nin gündemine damgasını vurdu. Toplantıyla ilgili en dikkat çeken ayrıntılardan biri de katılımcılardan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın kullandığı 'uzaylı' arka fonu olmuştu. CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in de "Engin abi yine uzaydasın" diyerek espri yaptığı o arka planla ilgili Engin Altay'dan açıklama geldi.

Gizli Zoom toplantısındaki 'uzay' fonu espri konusu olmuştu! CHP'li Engin Altay gündem olan arka planıyla ilgili konuştu: 'Genel başkanımız gayet iyi bilir'

Siyasetin gündemi CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun moderasyonunda yapılan ve partinin genel merkezinden habersiz gerçekleştiği ortaya çıkan toplantının yankıları devam ediyor. CHP'deki tartışmaları körükleyen toplantıya Engin Altay'ın arka planında kullandığı uzay fonu damgasını vurdu.

ADIGÜZEL'DEN 'UZAY' ESPRİSİ

Toplantıda Onursal Adıgüzel, Engin Altay'ın görüntüsünün açılmasının ardından "Engin abi yine uzaydasın" diyerek espri yapmıştı.

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"BAZEN ARABADA, BAZEN ÇOK ALAKASIZ BİR YERDE..."

Söz konusu uzay fonuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Altaylı şunları söyledi.

“Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Bunlar sanal. Online yapılan MYK’larda da bazen bu fonu kullandım. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir.”

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Engin Altay CHP Zoom

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