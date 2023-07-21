Gizli Zoom toplantısındaki 'uzay' fonu espri konusu olmuştu! CHP'li Engin Altay gündem olan arka planıyla ilgili konuştu: 'Genel başkanımız gayet iyi bilir'

Siyasetin gündemi CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun moderasyonunda yapılan ve partinin genel merkezinden habersiz gerçekleştiği ortaya çıkan toplantının yankıları devam ediyor. CHP'deki tartışmaları körükleyen toplantıya Engin Altay'ın arka planında kullandığı uzay fonu damgasını vurdu.

ADIGÜZEL'DEN 'UZAY' ESPRİSİ

Toplantıda Onursal Adıgüzel, Engin Altay'ın görüntüsünün açılmasının ardından "Engin abi yine uzaydasın" diyerek espri yapmıştı.

"BAZEN ARABADA, BAZEN ÇOK ALAKASIZ BİR YERDE..."

Söz konusu uzay fonuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklama yapan Altaylı şunları söyledi.

“Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Bunlar sanal. Online yapılan MYK’larda da bazen bu fonu kullandım. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir.”